24.08.2023, 13:25
Потрясающе! Пеэтер Олеск завоевал серебряную медаль чемпионата мира!
ФОТО:
На проходящем в Баку чемпионате мира по стрельбе Пеэтер Олеск, завоевавший серебряную медаль, открыл медальный зачет сборной Эстонии.
Немецкий стрелок Кристиан Райц, ставший чемпионом мира, также, как и Олеск, набрал 584 очка, но у Райца было 23 в пределах десятки, а у Пеэтера Олеска - 17. Третье место занял немец Флориан Петер с 583 очками.
Фред Раукас занял 30-е место с 563 очками.
Во вторник Олеск обеспечил себе олимпийскую путевку в Париж, заняв восьмое место в стрельбе из скоростного пистолета на чемпионате мира по стрельбе в Баку.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok