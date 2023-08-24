Потрясающе! Пеэтер Олеск завоевал серебряную медаль чемпионата мира!

Немецкий стрелок Кристиан Райц, ставший чемпионом мира, также, как и Олеск, набрал 584 очка, но у Райца было 23 в пределах десятки, а у Пеэтера Олеска - 17. Третье место занял немец Флориан Петер с 583 очками.

Фред Раукас занял 30-е место с 563 очками.

Во вторник Олеск обеспечил себе олимпийскую путевку в Париж, заняв восьмое место в стрельбе из скоростного пистолета на чемпионате мира по стрельбе в Баку.



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