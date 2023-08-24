Таллиннский футзальный клуб „Космос“ начал предварительный турнир Лиги чемпионов с уверенной победы

„Космос“ открыл счет на 12-й минуте, благодаря голу Марка Иванова. Четыре минуты спустя Кейбер Кеведо сделал счет 2:0.

Третий гол в составе эстонского клуба забил Хуан Ромеро, который ловко обыграл соперника и отправил мяч в ворота. На 33-й Коннор Макларен сократил отставание в счете, но „Космос“ тут же восстановил преимущество в три гола, дубль оформил Хуан Ромеро, пишет Jalgpall.ee.

На последних минутах матча сопернику снова удалось сократить отставание в счете, но „Космос“ тут же ответил пятым голом – Хуан Ромеро оформил хет-трик – и поставил точку в матче (5:2).

Сегодня „Космос“ снова примет участие в предварительном турнире Лиги чемпионов, где встретится с андоррским клубом „Энкампом“.

На предварительном турнире в Словакии местный клуб „Лученец“ также сыграет с „Космосом“.

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