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24.08.2023, 14:23

Таллиннский футзальный клуб „Космос“ начал предварительный турнир Лиги чемпионов с уверенной победы

 
Таллиннский „Космос“
Таллиннский „Космос“
ФОТО: Oliver Tsupsman

В среду таллиннский футзальный клуб „Космос“ в рамках предварительного мини-турнира футзальной Лиги чемпионов обыграл шотландским „Солтайрс“ со счетом 5:2.

„Космос“ открыл счет на 12-й минуте благодаря голу Марка Иванова. Четыре минуты спустя Кейбер Кеведо сделал счет 2:0.

Третий гол в составе эстонского клуба забил Хуан Ромеро, который ловко обыграл соперника и отправил мяч в ворота. На 33-й минуте Коннор Макларен сократил отставание в счете, но „Космос“ тут же восстановил преимущество в три гола, дубль оформил Хуан Ромеро, пишет Jalgpall.ee.

На последних минутах матча сопернику снова удалось сократить отставание в счете, но „Космос“ тут же ответил пятым голом: Хуан Ромеро оформил хет-трик – и поставил точку в матче (5:2).

Сегодня „Космос“ снова примет участие в предварительном турнире Лиги чемпионов, где встретится с андоррским клубом „Энкамп“.

На предварительном турнире в Словакии с „Космосом“ также сыграет местный клуб „Лученец“.

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