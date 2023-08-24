ФОТО | Основной акционер предприятий, попавших в эпицентр связанного с премьером скандала: нет, нет, нет! Отвечу только письменно

Производственное здание и офис Metaprint находятся в Таллинне на улице Суур-Сыямяэ. Журналисту портала Delfi удалось поймать Лемендика сегодня в первой половине дня на парковке у здания. Непосредственно от интервью предприниматель отказался.

„Комментарий получите, но письменно“, — кинул журналисту Лемендик. Почему не сейчас? „Нет, нет, нет. Письменно“, — повторил бизнесмен и поспешил к офису. „Дождусь от уважаемых медиа-каналов всех вопросов и тогда дам общий ответ. Думаю, что многие вопросы будут совпадать. Заинтересованы и вы, и Postimees, и другие. Я думаю, что было бы честно, если бы я сделал это один раз“, — сказал он и захлопнул дверь перед лицом журналиста.

На звонки журналистов Delfi не ответили ни супруг Каи Каллас Арво Халлик, ни исполнительный директор StarkLogistic Кристьян Крааг. Компании Халлика (Novaria Consult) принадлежит 24% акций Stark Logistics.

Как накануне пояснил Крааг, с начала войны в Украине у компании не было клиентов в России. У компании, которая занимается планированием логистики и перевозок, еще есть эстонский клиент „Metaprint“, ему в России принадлежит завод по производству аэрозольной упаковки, „закрытие которого его владелец на протяжении многих лет публично комментировал в эстонских СМИ“, — подчеркнул он.

„Stark Logistics помогла этой компании закрыть бизнес в России, поскольку мы хорошо знаем клиента, так как его владелец также является мажоритарным акционером Stark Logistics.

Все перевозки проводились в установленном порядке, эстонские компетентные органы имеют документальное подтверждение, и ни одна из российских компаний или конечных бенефициаров не получили выгоды от этого процесса — задействованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок“, — отметил Крааг.

Вчера в социальных сетях публикацию относительно дан ситуации прокомментировала сама премьер-министр.