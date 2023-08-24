ФОТО | Основной акционер предприятий, попавших в эпицентр связанного с премьером скандала: нет, нет, нет! Отвечу только письменно(4)
Предприниматель Мартти Лемендик, которому принадлежат 50% акций как компании Stark Logistics, так и фирмы Metaprint, держит рот на замке. Он сообщил, что отправит прессе один общий письменный ответ.
Производственное здание и офис Metaprint находятся в Таллинне на улице Суур-Сыямяэ. Журналисту портала Delfi удалось поймать Лемендика сегодня в первой половине дня на парковке у здания. Непосредственно от интервью предприниматель отказался.
„Комментарий получите, но письменно“, — кинул журналисту Лемендик. Почему не сейчас? „Нет, нет, нет. Письменно“, — повторил бизнесмен и поспешил к офису. „Дождусь от уважаемых медиа-каналов всех вопросов и тогда дам общий ответ. Думаю, что многие вопросы будут совпадать. Заинтересованы и вы, и Postimees, и другие. Я думаю, что было бы честно, если бы я сделал это один раз“, — сказал он и захлопнул дверь перед лицом журналиста.
На звонки журналистов Delfi не ответили ни супруг Каи Каллас Арво Халлик, ни исполнительный директор StarkLogistic Кристьян Крааг. Компании Халлика (Novaria Consult) принадлежит 24% акций Stark Logistics.
Как накануне пояснил Крааг, с начала войны в Украине у компании не было клиентов в России. У компании, которая занимается планированием логистики и перевозок, еще есть эстонский клиент „Metaprint“, ему в России принадлежит завод по производству аэрозольной упаковки, „закрытие которого его владелец на протяжении многих лет публично комментировал в эстонских СМИ“, — подчеркнул он.
„Stark Logistics помогла этой компании закрыть бизнес в России, поскольку мы хорошо знаем клиента, так как его владелец также является мажоритарным акционером Stark Logistics.
Все перевозки проводились в установленном порядке, эстонские компетентные органы имеют документальное подтверждение, и ни одна из российских компаний или конечных бенефициаров не получили выгоды от этого процесса — задействованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок“, — отметил Крааг.
Вчера в социальных сетях публикацию относительно дан ситуации прокомментировала сама премьер-министр.
„ERR опубликовал сегодня новость, что связанная с моим мужем фирма как бы ведет бизнес в России. Хочу подчеркнуть, что у моего мужа нет клиентов из числа предпринимателей Российской Федерации. Я по-прежнему считаю, что торговля и коммерческая деятельность с Россией должна быть прекращена до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину. У моего мужа есть участие в логистической фирме. Он пояснил, что это предприятие помогает закончить одному своему эстонскому бизнес-клиенту производственную деятельность в России в соответствии с законами и санкциями. Все более подробные вопросы следует задавать этим предприятиям“, — написала Каллас.
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