ФОТО | За один месяц заработала миллион долларов. Крутая серфингистка поймала парня на измене и решила продавать свои фото
Элли-Джин Коффи считалась восходящей звездой серфинга в Австралии. Родители девушки были так увлечены этим видом спорта, что пристрастили к нему свою дочь и других детей. Вместе с ними они путешествовали по стране в доме на колесах, серфили и наслаждались таким образом жизни.
В итоге Элли-Джин решила связать свою жизнь с профессиональным спортом. В 2012-м Коффи выиграла юниорский чемпионат мира, а потом начала все выше и выше подниматься в мировом рейтинге. И у Коффи были большие перспективы, не уйди она из серфинга в 2017 году. Причина оказалась в злоупотреблении, которое сломало уже много спортивных карьер.
„Сначала я думала, что я самая счастливая девушка в мире, которая живет такой жизнью. Но вскоре после этого мне открылась темная сторона индустрии серфинга, и это было ужасно.
Насилие, как моральное, так и физическое, которому я подвергалась в подростковом возрасте вдали от дома, со взрослыми, занимающими руководящие посты, преследовало меня всю мою жизнь. Это было довольно ужасное время в моей жизни. Я думаю, что люди, занимающие руководящие посты, склонны злоупотреблять этой властью, а я была всего лишь молодой девушкой, и мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.
Как бы сильно я ни любила серфинг, я просто полностью сломалась. Я не могла продолжать терпеть все эти издевательства. Это почти довело меня до самоубийства, и мне повезло, что я прошла терапию и оправилась от всего“, — рассказывала она news.com.au.
Позже в жизни Коффи случилось болезненное расставание с парнем, который изменял ей. Семья смогла вернуть ей радость жизни, а потом она решила завести сайт с контентом для взрослых. Родные поддержали девушку, а вот некоторые друзья отвернулись.
В первый месяц Коффи заработала миллион. Откровенные фото оказались очень востребованными. Помимо этого на своем официальном сайте спортсменка сделала приватный чат.
— Это уникальная платформа — творчество и близость между подписчиком и мной.
Коффи счастлива, что платформа появилась в ее жизни. Она помимо того, что зарабатывает, еще и мотивирует других женщин „не ограничивать себя из-за страха перед чужим мнением“.
— Наконец-то я чувствую, что могу свободно выражать свои мысли, не беспокоясь о том, что подумают другие люди.
По пути Коффи пошла и одна из ее сестер — Холли-Дейзи. Бонии-Лу и Руби-Ли пока не рискнули на подобное, но тоже являются довольно популярными личностями в соцсетях. Горячие фото делают свое дело.
Сестер даже сравнивают с семейством Кардашьян. Ходили слухи, что про Коффи хотят снять реалити, как делают Кардашьян, но пока этого так и не случилось.
Источник - Sport24
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