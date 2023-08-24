ФОТО | За один месяц заработала миллион долларов. Крутая серфингистка поймала парня на измене и решила продавать свои фото

В итоге Элли-Джин решила связать свою жизнь с профессиональным спортом. В 2012-м Коффи выиграла юниорский чемпионат мира, а потом начала все выше и выше подниматься в мировом рейтинге. И у Коффи были большие перспективы, не уйди она из серфинга в 2017 году. Причина оказалась в злоупотреблении, которое сломало уже много спортивных карьер.

„Сначала я думала, что я самая счастливая девушка в мире, которая живет такой жизнью. Но вскоре после этого мне открылась темная сторона индустрии серфинга, и это было ужасно.

Насилие, как моральное, так и физическое, которому я подвергалась в подростковом возрасте вдали от дома, со взрослыми, занимающими руководящие посты, преследовало меня всю мою жизнь. Это было довольно ужасное время в моей жизни. Я думаю, что люди, занимающие руководящие посты, склонны злоупотреблять этой властью, а я была всего лишь молодой девушкой, и мне потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.

Как бы сильно я ни любила серфинг, я просто полностью сломалась. Я не могла продолжать терпеть все эти издевательства. Это почти довело меня до самоубийства, и мне повезло, что я прошла терапию и оправилась от всего“, — рассказывала она news.com.au.

Позже в жизни Коффи случилось болезненное расставание с парнем, который изменял ей. Семья смогла вернуть ей радость жизни, а потом она решила завести сайт с контентом для взрослых. Родные поддержали девушку, а вот некоторые друзья отвернулись.

В первый месяц Коффи заработала миллион. Откровенные фото оказались очень востребованными. Помимо этого на своем официальном сайте спортсменка сделала приватный чат.

— Это уникальная платформа — творчество и близость между подписчиком и мной.

Коффи счастлива, что платформа появилась в ее жизни. Она помимо того, что зарабатывает, еще и мотивирует других женщин „не ограничивать себя из-за страха перед чужим мнением“.

— Наконец-то я чувствую, что могу свободно выражать свои мысли, не беспокоясь о том, что подумают другие люди.