ОТ РЕДАКЦИИ | Госпожа Кая Каллас, объяснитесь!
Скандал, разразившийся на днях вокруг супруга премьер-министра Каи Каллас Арво Халлика, сильно ударил по репутации самой Каллас и Эстонии в целом.
Вчера стало известно, что предприятие Stark Logistics, в котором муж Каи Каллас Арво Халлик имеет долю, продолжает вести бизнес с Россией. Когда журналисты обратились к представителям компании с просьбой прокомментировать ситуацию, представители Stark Logistics заявили, что объемы уменьшились, но признали, что деятельность на российском направлении не прекращена и продолжается „по инерции“.
Конечно, в экономическом плане практически невозможно заставить весь западный мир в один момент прекратить всякие связи с Россией, ведь для западных экономик так или иначе требуется российское сырье. Кроме того, в условиях рыночной экономики правительство не может запросто указывать крупным предприятиям, что они могут делать, а что нет.
Однако случай Каи Каллас иной, потому что она является премьер-министром страны, входящей в НАТО и ЕС, и с начала вторжения России в Украину она претендовала на роль едва ли не главного защитника Украины и западного мира от российской агрессии. Если предприятие мужа Каи Каллас в то же время, когда сама премьер-министр призывает разорвать всякие связи с Россией, продолжает потихоньку вести там бизнес, то такое поведение выглядит лицемерным. Несмотря на то, что внешнеполитический курс, которому следует Каллас, верный, любовь к деньгами, которые, как известно, не пахнут, оказалась сильнее. Выяснилось, что на словах можно поддерживать Украину и осуждать российскую агрессию, а тем временем молча набивать свой карман российскими деньгами. Это стало сильным ударом по репутации Каи Каллас и по Эстонии в целом. Сохранить лицо будет трудно.
Премьер-министр тут же заявила, что она не несет никакой ответственности за бизнес своего мужа. Это очень удобное заявление, то же самое могла бы сказать в свое оправдание, например, Мария-Йоханна Лехтме, угодившая в скандал, связанный с нецелевым использованием средств НКО „Слава Украине“. В таких случаях в политике должно действовать правило „жена Цезаря вне подозрений“. В данной ситуации неприемлемо, что Арво Халлик продолжает вести дела с со страной-агрессором, вероломно поставившей свой сапог на порог соседа.
Попытка оправдать деятельность, которая продолжается „по инерции“, выглядит жалко. Война в Украине длится больше полутора лет, и „инерция“ Арво Халлика могла бы продолжаться 2-3 месяца, но не 18. Ситуация очень тревожная и наносит непоправимый ущерб Эстонии. Поэтому премьер-министр должна внести ясность, а не отбиваться всеми силами от неудобных вопросов. Объяснитесь, госпожа Кая Каллас!