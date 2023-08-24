ОТ РЕДАКЦИИ | Госпожа Кая Каллас, объяснитесь!

Вчера стало известно, что предприятие Stark Logistics, в котором муж Каи Каллас Арво Халлик имеет долю, продолжает вести бизнес с Россией. Когда журналисты обратились к представителям компании с просьбой прокомментировать ситуацию, представители Stark Logistics заявили, что объемы уменьшились, но признали, что деятельность на российском направлении не прекращена и продолжается „по инерции“.

Конечно, в экономическом плане практически невозможно заставить весь западный мир в один момент прекратить всякие связи с Россией, ведь для западных экономик так или иначе требуется российское сырье. Кроме того, в условиях рыночной экономики правительство не может запросто указывать крупным предприятиям, что они могут делать, а что нет.

Однако случай Каи Каллас иной, потому что она является премьер-министром страны, входящей в НАТО и ЕС, и с начала вторжения России в Украину она претендовала на роль едва ли не главного защитника Украины и западного мира от российской агрессии. Если предприятие мужа Каи Каллас в то же время, когда сама премьер-министр призывает разорвать всякие связи с Россией, продолжает потихоньку вести там бизнес, то такое поведение выглядит лицемерным. Несмотря на то, что внешнеполитический курс, которому следует Каллас, верный, любовь к деньгами, которые, как известно, не пахнут, оказалась сильнее. Выяснилось, что на словах можно поддерживать Украину и осуждать российскую агрессию, а тем временем молча набивать свой карман российскими деньгами. Это стало сильным ударом по репутации Каи Каллас и по Эстонии в целом. Сохранить лицо будет трудно.