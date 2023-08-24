Карис ждет разъяснений от Каи Каллас: „Деталей, безусловно, больше“

„Немного грустно говорить об этом, поскольку сегодня мы отмечаем День независимости Украины, но я думаю, что общественность ждет объяснений от премьер-министра. И после этого ей, наверное, придется подумать самой и поговорить со своими советниками о том, каковы будут дальнейшие действия“, - сказал Карис.

„Я думаю, что деталей, безусловно, больше. И если, по ее словам, она премьер-министр, значит, она и должна это объяснить“, - прокомментировал Карис.

„Мы видим, что все чаще и чаще возникают случаи, когда санкции, о которых мы договорились в Европе, не действуют. Недавно произошел случай с транспортировкой сельскохозяйственной техники через Эстонию. Это должно быть обнародовано. Если мы о чем-то договорились, в данном случае о санкциях, то должны убедиться в том, что они работают, иначе мы сами себя высмеиваем“, - добавил президент.

Карис отметил, что теперь Кая Каллас должна обсудить со своими советниками, что делать дальше: „Премьер-министр должна решить сама, что она будет делать дальше. Насколько серьезным считают это дело она и ее коллеги - это ее решение. У меня нет всех деталей. Я не знаю, насколько это серьезно. Поэтому я и сказал, что ожидаю от премьер-министра более подробных разъяснений, чем были до сих пор“.

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