ВИДЕО | Оказавшаяся в центре скандала Каллас и другие министры дали пресс-конференцию(70)
В 12 часов в Доме Стенбока состоялась пресс-конференция правительства, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр иностранных дел Маргус Цахкна и министр регионального развития Мадис Каллас.
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„Начнем с той темы, которая вас больше всего интересует. Я всегда пыталась отделять работу и личную жизнь. Но, к сожалению, сейчас это не удалось“, — сказала Каллас.
Она отметила, что не имела никакого представления о деталях бизнеса своего супруга Арво Халлика. „Это правда, что я замужем за Арво Халликом. Но я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели. Потом муж объяснил мне, что его деятельность в России была прекращена в марте 2022 года. Супруг сказал, что сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, и этот процесс находится на завершающей стадии. По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги“.
„Меня нельзя спрашивать о финансовых решениях этих частных компаний. Я с ними не связана“, — заявила премьер.
„Мне нечего скрывать и я ничего не скрываю“, — добавила она, подчеркнув, что не могла и не может быть впредь в курсе коммерческой деятельности своего мужа и его партнеров.
Далее Каллас перешла к другим темам: вчерашней годовщине пакта Молотова-Риббентропа, сегодняшнему Дню восстановления независимости Украины и т.д.
Министр иностранных также поздравил народ Украины с праздником. Он подчеркнул необходимость помнить о геноциде и депортации украинских детей.
Что касается разразившегося скандала, то Цахкна подчеркнул, что Эстония проводила и продолжает проводить строжайшую санкционную политику в отношении России. „Суть в том, чтобы российская военная машина не получала достаточно кислорода для экономики. Правительство Эстонии проделало здесь большую работу, и Кая Каллас была тут одним из основных лидеров и борцов“.
Тем не менее, дебаты, которые возникли вокруг этой темы, хоть и неудобны, но должны состояться. „Мы демократическая страна, и эти дебаты нужно провести“, — резюмировал представитель Eesti200 в правительстве.
Министр Мадис Каллас в свою очередь сказал, что утром премьер-министр дала правительству очень подробные объяснения, и социал-демократов они вполне устраивают.
Отвечая на вопросы журналистов, Каллас добавила: „Смотрите, я доверяю своему мужу. Если он попросит кредит, то я даю. Как банки не несут ответственности за бизнес, на который дают кредит, так и я. То же самое происходит и в функционирующем браке. Я дала кредит Novaria Consult. Исходя из образования мужа, он сильнее меня в финансовых вопросах, поэтому я и дала кредит“.
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