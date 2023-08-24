ВИДЕО | Оказавшаяся в центре скандала Каллас и другие министры дали пресс-конференцию

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„Начнем с той темы, которая вас больше всего интересует. Я всегда пыталась отделять работу и личную жизнь. Но, к сожалению, сейчас это не удалось“, — сказала Каллас.

Она отметила, что не имела никакого представления о деталях бизнеса своего супруга Арво Халлика. „Это правда, что я замужем за Арво Халликом. Но я не имею ни малейшего представления о его бизнесе. У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели. Потом муж объяснил мне, что его деятельность в России была прекращена в марте 2022 года. Супруг сказал, что сейчас услуга оказывается только одной эстонской компании, и этот процесс находится на завершающей стадии. По словам мужа, у них в компании действует внутренний порядок, по которому в России нельзя даже заправляться, чтобы не оставлять там деньги“.

„Меня нельзя спрашивать о финансовых решениях этих частных компаний. Я с ними не связана“, — заявила премьер.

„Мне нечего скрывать и я ничего не скрываю“, — добавила она, подчеркнув, что не могла и не может быть впредь в курсе коммерческой деятельности своего мужа и его партнеров.

Далее Каллас перешла к другим темам: вчерашней годовщине пакта Молотова-Риббентропа, сегодняшнему Дню восстановления независимости Украины и т.д.

Министр иностранных также поздравил народ Украины с праздником. Он подчеркнул необходимость помнить о геноциде и депортации украинских детей.

Что касается разразившегося скандала, то Цахкна подчеркнул, что Эстония проводила и продолжает проводить строжайшую санкционную политику в отношении России. „Суть в том, чтобы российская военная машина не получала достаточно кислорода для экономики. Правительство Эстонии проделало здесь большую работу, и Кая Каллас была тут одним из основных лидеров и борцов“.