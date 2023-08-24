Шведский футболист пропал в Венгрии. Отец спортсмена: ему угрожали ножом!

В последний раз 27-летнего Хамида видели в понедельник вечером. Венгерская полиция начала расследование. „Мы действительно очень обеспокоены“, - сказала шведским СМИ сестра Хамида Сама Хамид. „Мы находимся в состоянии сильного стресса. Во вторник полиция с собаками обыскала его квартиру, но ничего важного не обнаружила“.

Отец футболиста Талал Хамид отправился из Швеции в Венгрию на поиски своего сына. „Мы не знаем, что произошло. Все, что мы можем сделать, это надеяться, что он вернется к нам.

10 августа Хамид подписал однолетний контракт с клубом хорватской премьер-лиги HNK Gorica. Ранее он представлял команду Zalaegerszeg TE FC, выступающую в третьей лиге Венгрии.

В понедельник футболист должен был отправиться из Будапешта в Велику Горицу, Хорватия. Прежде чем исчезнуть, Хамид говорил со своим агентом Драганом Секуличем и сказал, что взволнован и готовится к поездке.

По словам отца Хамида, этим летом шведу также предлагался другой клуб. Мы были близки к подписанию контракта, но в последний момент что-то не сложилось. В этот период с Хамидом произошел пугающий инцидент. „Два человека ворвались в его гостиничный номер. Один из них угрожал зарезать его ножом. К счастью, кто-то позвонил в полицию, которая прибыла через несколько минут и забрала мужчин. После этого мой сын был напуган“, - вспоминал его отец.

Его семья и новый клуб просят всех о помощи. „Если у кого-то есть какая-либо информация о Хамиде, пожалуйста, сообщите об этом в ближайший полицейский участок. У него есть белый Porsche Taycan“, — сообщил HNK Gorica в социальных сетях.

У Хамида есть как шведский, так и иракский паспорт. Футболу он учился в Швеции, где жил с детства.

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