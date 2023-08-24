Мировой рейтинг: Эстония – образцовая страна с точки зрения перехода на новые источники энергии

В целом за 10 лет индекс Эстонии улучшился на 10,58%, что позволило нам занять седьмое место в списке стран, претерпевших наибольшее развитие – после Китая, Хорватии, Зимбабве, Сенегала, Литвы и Кот-д'Ивуара

Куре предполагает, что в 2016 году на оценку повлияло завершение строительства электростанции Аувере. В отношении 2020–2022 годов он отметил, что большинство действующих в настоящее время солнечных парков были построены именно в этот период.

Исследование показывает, что за последние десять лет Эстония осуществила один из самых быстрых в мире переходов на новые источники энергии. Наиболее важные шаги Эстония сделала в 2016 году и в период с 2020 по 2022 годы. В рейтинге также отмечается, что с 2014 по 2015 годы в переходе на новые источники энергии Эстония сделала небольшой шаг назад, а в 2019 году имел место заметный откат назад. Конкретных причин этого исследование не раскрывает.

Соучредитель и исполнительный директор занимающегося солнечной энергетикой предприятия Smartecon Магно Куре отметил, что в докладе существенное внимание уделяется тому, как экономика может снизить свою зависимость от России и импортного топлива в целом: „Известно, что в странах Северной Европы, как и в Эстонии, ситуация в этом отношении очень хорошая. Сегодня это так во многом благодаря возобновляемым источникам энергии“.

В пятерку лидеров рейтинга вошли Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия и Швейцария. Эстония заняла десятое место в рейтинге перехода на новые источники энергии, опередив Германию, США, Великобританию и Японию. Наши балтийские соседи Латвия и Литва расположились на 26-й и 36-й строчках таблицы соответственно.

В рейтинге представлены 120 стран, ранжированных на основе текущих показателей их энергетических систем, экономического развития, экономического роста, экологической устойчивости, энергетической безопасности и доступности энергии. Кроме того, во внимание принималась готовность стран к переходу к безопасным, устойчивым, доступным и инклюзивным энергетическим системам.

Повода хвастаться пока нет

Вперед Эстонию вывели высокие баллы энергетической безопасности и надежности поставок, поставив страну на третье место после США и Австралии. По сравнению с 2014 годом свой показатель ETI смогли улучшить 95% стран.

Магно Куре добавил, что, согласно отчету, Эстония относительно мало зависит от импортного топлива, но в основном за счет сланца, что не связано с переходом к возобновляемой энергетике. Кроме того, у нас есть внешние соединения с Финляндией и Латвией. „Конечно, сегодня у нас также используется много солнечной энергии и энергии ветра, но основная часть по-прежнему поступает из сланца и с внешних рынков“, - отметил он.

Ханну Ламп, руководитель занимающейся возобновляемой энергетикой компании Vestman Solar OÜ, которая развивает солнечные, ветровые и гибридные парки, отметил, что место Эстонии в рейтинге несколько удивляет, и при определении рейтинга энергетической безопасности большую роль, вероятно, играет большая доля наших сланцевых станций: „Нам, разумеется, не следует удовлетворяться тем, что мы добились высокого уровня энергетической безопасности с помощью советского наследия, опираясь на истощающиеся минеральные ресурсы. Предстоит большая работа по увеличению мощностей возобновляемых источников энергии, включая решения в области хранения, а также по улучшению электрических соединений с другими странами Европейского союза. При планировании нам необходимо устранить бюрократические препятствия и найти баланс между возобновляемыми источниками энергии и местным воздействием, сооружая береговые ветряные и солнечные парки в местах, где стоимость электроэнергии будет наиболее низкой“.

Исполнительный директор Smartecon Магно Куре признал, что солнечная энергия долгое время не считалась в Эстонии серьезным источником энергии: „Сетевые предприятия не приняли в 2016–2017 годах решений, которые бы существенно способствовали переходу на возобновляемую энергетику. Процесс присоединения был довольно сложным, и предпочтение отдается девелоперам, для которых это основной бизнес. Определенные пробелы в процедурах позволили возникнуть и так называемым фантомным мощностям“.

Куре добавил, что местные самоуправления в Эстонии обладают большими полномочиями по принятию решений, а это означает, что правила одной волости могут не работать в другой.

„Конечно, возможно, где-то еще хуже, но имидж цифровой страны не коснулся энергетического сектора. Мы настолько малы, что здесь, безусловно, было бы очень разумно развивать функционирующую инфраструктуру возобновляемой энергетики, которая не выступала бы помехой для общества“, - пояснил Куре.

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