Проблема была в голове, а не в штанах. Истории тех, кто не может восстановиться после ковида

„Проблема все-таки была в голове, а не в штанах“

Проблемы с личной жизнью и интимом у 35-летнего Игоря начались спустя несколько месяцев после очередного перенесенного ковида. „В первый раз я болел в самом начале пандемии, очень тяжело. Второй раз уже после прививки — считаю, именно поэтому болезнь прошла в совершенно легкой форме. Но именно после второго раза почувствовал серьезные последствия“, — признается он.

Сначала мужчина заметил, что после коронавируса у него стало снижаться либидо. „У меня начались серьезные проблемы с эрекцией. Общая утомляемость, депрессивное состояние… А еще стыд, ведь признаться не просто себе, а своему половому партнеру, что у тебя что-то не так — это серьезный шаг, который никак не способствует улучшению сексуальной жизни, — отмечает Игорь и делится, что из-за проблем с коммуникацией появилась раздражительность и напряжение, хронический стресс. — Получается, что именно из-за коронавируса вскрылись и травмы, которые были ранее“.

Также Игорь поделился, что размер полового члена, по его ощущениям, уменьшился. „Именно из-за болезни снизилась и самооценка. Это очень сильно повлияло на сексуальную жизнь“.