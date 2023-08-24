На этом вопросе про футбольное поле знатоки „Что? Где? Когда?“ попали впросак. А вы сможете ответить правильно?

„Я нахожусь на деревенском футбольном поле. Всю скошенную траву мы сразу не будем убирать с поля, а, предварительно разложив, оставим полежать на несколько дней. Внимание, вопрос: с какой целью мы это делаем?“

В ходе обсуждения у знатоков возникло несколько версий. Например, Юрий Филиппов предположил, что так наносится разметка. Другие же посчитали, что оставлять траву на несколько дней нужно для ликвидации с поля змей и насекомых.

Но команда Алены Повышевой склонилась к версии Алексея Самулева: „Я не завзятый болельщик, но видел, что на серьезных турнирах трава на поле светлее темнее светлее темнее, такими полосами. Это позволяет легче фиксировать офсайды — положения вне игры“.

Ответ знатока позабавил ведущего Бориса Крюка: „То есть, вы играете со своими односельчанами и фиксируете офсайды?“ Но за Самулева тут же вступилась Повышева: „Зря вы недооцениваете эту версию. Я видела, как играют футбол в селе. Там даже все серьезнее, чем в большом“.

Этот ответ оказался неправильным. Хотя одна из версий команды Повышевой идеально подходила для точного ответа. На видео учитель истории Сухоруков объяснил знатокам, почему на самом деле скошенную траву оставляют на несколько дней на футбольном поле.

„Мы оставляем скошенную траву в тех местах, где должны проходить основные линии разметки футбольного поля. Слой слежавшейся травы блокирует рост новой растительности. Это позволяет нам естественным образом и без лишних затрат сделать видимую разметку нашего поля“.

Вопрос про деревенское футбольном поле принес телезрителю 70 тысяч рублей

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