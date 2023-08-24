ФОТО | С праздником! В Эстонии отмечают День восстановления независимости Украины
Праздник по случаю Дня восстановления независимости Украины начинается с торжественного поднятия флага в Кадриорге, а вечером состоится большой благодарственный концерт для жителей Эстонии.
Сегодня утром, 24 августа, по случаю Дня восстановления независимости Украины в Таллинне у канцелярии президента в Кадриорге был торжественно поднят украинский флаг, а вечером на площади Свободы состоится зрелищный бесплатный концерт в поддержку Украины с участием многих известных артистов „Украина благодарит!“.
В 9:00 в Кадриорге перед канцелярией президента был поднят украинский флаг по случаю Дня восстановления независимости Украины. Президент Алар Карис выступил с приветственной речью. На мероприятии присутствовать члены украинской общины и дипломаты посольства Украины.
В 19.00 в Таллинне на площади Свободы начнётся зрелищный бесплатный концерт „Украина благодарит!“, на котором перед зрителями выступят Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор, ансамбль Свята Ватра и многие другие, а также Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.
„Цель проведения концерта „Украина благодарит!“ в том, чтобы выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости Украины“, – сказал Руслан Трочинский.
До, во время и после концерта пройдёт благотворительный сбор пожертвований по телефону на строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых городах восточной Украины. Организаторы концерта в сотрудничестве с государственными учреждениями, а также внушающими доверие некоммерческими организациями Эстонии и Украины подготовили благотворительный проект по строительству до 8 бомбоубежищ для школ в городе Доброполье на востоке Украины и приобретению основных предметов первой необходимости для их оснащения.
Пожертвования на строительство бомбоубежищ для школ в Украине можно сделать с 17 по 31 сентября в сетях всех операторов связи Эстонии по телефону 900 7911 (сумма пожертвования 10 евро), 900 7912 (сумма пожертвования 25 евро) и 900 7913 (сумма пожертвования 50 евро). Кампанию по сбору пожертвований проведёт основанная Русланом и Терье Трочинскими некоммерческая организация – MTÜ Kultuuride Ristmik.
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