ФОТО | С праздником! В Эстонии отмечают День восстановления независимости Украины

Сегодня утром, 24 августа, по случаю Дня восстановления независимости Украины в Таллинне у канцелярии президента в Кадриорге был торжественно поднят украинский флаг, а вечером на площади Свободы состоится зрелищный бесплатный концерт в поддержку Украины с участием многих известных артистов „Украина благодарит!“.

В 9:00 в Кадриорге перед канцелярией президента был поднят украинский флаг по случаю Дня восстановления независимости Украины. Президент Алар Карис выступил с приветственной речью. На мероприятии присутствовать члены украинской общины и дипломаты посольства Украины.

В 19.00 в Таллинне на площади Свободы начнётся зрелищный бесплатный концерт „Украина благодарит!“, на котором перед зрителями выступят Стефан, Элина Нечаева, Эстонский национальный мужской хор, ансамбль Свята Ватра и многие другие, а также Руслана, которая впервые принесла Украине победу на Евровидении.

„Цель проведения концерта „Украина благодарит!“ в том, чтобы выразить благодарность всему эстонскому народу, который поддержал Украину, и вместе отметить День восстановления независимости Украины“, – сказал Руслан Трочинский.

До, во время и после концерта пройдёт благотворительный сбор пожертвований по телефону на строительство бомбоубежищ в школах в прифронтовых городах восточной Украины. Организаторы концерта в сотрудничестве с государственными учреждениями, а также внушающими доверие некоммерческими организациями Эстонии и Украины подготовили благотворительный проект по строительству до 8 бомбоубежищ для школ в городе Доброполье на востоке Украины и приобретению основных предметов первой необходимости для их оснащения.