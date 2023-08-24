Вместе с Пригожиным в рухнувшем самолете был Дмитрий Уткин. Именно в его честь названа ЧВК Вагнера
Вечером 23 августа в Тверской области разбился частный самолет Евгения Пригожина. В МЧС РФ сообщили, что при крушении погибли 10 человек, трое из них — члены экипажа. Росавиация сообщила, что в списке пассажиров рейса были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. „Медуза“ коротко рассказывает биографию последнего, в честь которого и названа ЧВК Вагнера.
В операциях наемников Дмитрий Уткин с позывным Вагнер начал участвовать в 2013 году. До этого, по данным „Фонтанки“, он служил в звании подполковника в псковской бригаде спецназа ГРУ Минобороны России. Свой позывной Уткин якобы выбрал из симпатий к идеологии Третьего рейха (Рихарда Вагнера считают любимым композитором Адольфа Гитлера). Знакомые с Уткиным также рассказывали журналистам о его нацистских взглядах.
Уволившись в запас, Уткин вместе с другими бывшими силовиками уехал в Сирию, чтобы сражаться на стороне президента Башара Асада в составе российской группы наемников — „Славянский корпус“. Там в октябре 2013-го они чуть не попали в окружение повстанцев и вынуждены были вернуться в Москву. Руководство „Славянского корпуса“ потом осудили на три года колонии общего режима за наемничество.
Почти сразу после возвращения Уткин отправился в Украину — уже во главе собственной группы наемников. Этот отряд назвали группой Вагнера. Ветеранов „Славянского корпуса“ весной 2014-го видели сначала в Крыму, а затем и в Донбассе, где они воевали на стороне пророссийских сепаратистов. По информации „Газеты.ру“, отряд Вагнера мог быть причастен к убийству нескольких полевых командиров самопровозглашенной ЛНР.
В 2015-м Вагнер со своим отрядом снова вернулся в Сирию, пройдя перед этим подготовку на специально оборудованной базе в Краснодарском крае, писал РБК.
Впервые в публичном поле Уткин появился 9 декабря 2016 года — его заметили на торжественном приеме в Кремле в честь Дня героев Отечества, запись которого транслировал „Первый канал“. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Уткин действительно был среди приглашенных, так как он „кавалер орденов Мужества“.
В 2021 году в Украине на Уткина было заведено дело о посягательстве на территориальную целостность страны, сообщала пресс-служба украинской Генпрокуратуры. По версии следствия, он участвовал в боевых действиях в Донбассе „по предварительному сговору с чиновниками Вооруженных сил РФ и под их контролем“ в период с июля 2014 года до марта 2015 года. „В январе-феврале 2014 года его подразделения вели интенсивные боевые действия против подразделений сил АТО (антитеррористической операции, — прим. „Медузы“) на Дебальцевском направлении. Во время боев руководитель ППК „Вагнер“ непосредственно подчинялся командующему 2-м армейским корпусом генерал-лейтенанту ВС РФ“, — говорится в сообщении.
Уткин командовал ЧВК Вагнера на протяжении всего полномасштабного вторжения России в Украину и с большой вероятностью сам находился в Украине. По данным на начало июня 2023 года Уткин оставался командиром ЧВК. Это следовало из его заявления, опубликованного в телеграм-канале „Разгрузка Вагнера“, который связывают с Пригожиным.
О роли Дмитрия Уткина в провалившемся июньском мятеже Пригожина достоверно ничего не известно. Однако, по данным источника Reuters, близкого к руководству самопровозглашенной ДНР, именно Уткин мог возглавлять колонну бойцов „Вагнера“, которая шла на Москву.
В июле Уткин совместно с Пригожиным выступил перед наемниками ЧВК Вагнера в Беларуси, писали „Важные истории“. Это было первое публичное выступление Пригожина после провала его мятежа и новости о его „уходе“ в Беларусь.
Видео с выступлением появилось в связанных с группировкой телеграм-каналах 19 июля. В нем Пригожин заявил, что наемники ЧВК намерены сделать из армии Беларуси „вторую армию мира“ и в случае вооруженного конфликта выступить на стороне Лукашенко. По его словам, ЧВК пробудет в Беларуси недолго, после этого боевики вернутся в страны Африки и на фронт в Украине.
„Это не конец, это только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро, — заявил после этого человек с голосом, похожим на голос Уткина. — Ну и welcome to hell“.
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