В России переименовали стадион имени Исинбаевой

Постановление о переименовании стадиона, носившего имя спортсменки, правительство Дагестана приняло 21 августа после того, как с таким предложением выступил глава республики Сергей Меликов. Стадион в Махачкале теперь будет называться „Труд“.

Елена Исинбаева — одна из самых титулованных спортсменок, многократная чемпионка мира по прыжкам с шестом, победительница двух Олимпиад. Много лет Исинбаева публично поддерживала Владимира Путина.

В начале июля испанское издание El Digital Sur сообщило, что Елена Исинбаева переехала в Испанию и живет в „роскошном комплексе“ на острове Тенерифе. В ответ на публикацию спортсменка заявила, что считает себя „человеком мира“ и „живет там, где работает“. Комментируя связи с российской армией, Исинбаева заявила, что не состоит и никогда не состояла в вооруженных силах, а лишь выступала за ЦСКА. Свое звание майора она назвала „номинальным“.

После заявлений Исинбаевой многие российские чиновники, политики и „патриотические“ комментаторы резко раскритиковали спортсменку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что реакция спортивной общественности на заявления Исинбаевой „понятна“, но призвал не забывать о ее заслугах перед Россией.

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