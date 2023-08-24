ВИДЕО | Очередной скандал: главный тренер женской сборной Испании схватил ассистентку за грудь в финале ЧМ
Женская сборная Испании по футболу вызывает интерес СМИ не только из-за первого в истории страны титула чемпиона мира, но и из-за очередного скандала.
Ранее в скандал угодил глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес, который после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо.
Теперь в центре внимания оказался главный тренер сборной Испании Хорхе Вильда, который потрогал грудь ассистентки во время празднования гола Испании в финале чемпионата мира с Англией.
До общественности дошли кадры, на которых видно, что рука Вильды лежит на груди помощницы.
Федерация футбола Испании созвала экстренное заседание на 1 сентября, чтобы обсудить последние события, затрагивающие национальную сборную.
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