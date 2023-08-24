РЕПОРТАЖ | Продуктовый шкаф появился в Ласнамяэ, правда полки пока пусты — нет спонсоров

Вместе с продуктами можно получить и теплую еду

Новый продуктовый шкаф компании циркулярной экономики FudLoop появился и в Ласнамяэ, рядом со зданием управы района на Палласти, 54. На часах 17.15. К горуправе подъезжает машина, из нее выходит молодая женщина, резво достает из багажника термохолодильник и направляется к продуктовому шкафу. Ожидающие оживляются и идут за волонтером, выстраиваясь в аккуратную очередь. Людей сегодня совсем немного, четыре человека — три женщины и один мужчина.

Анонсировалось, что в шкафу будут храниться продукты с истекающим сроком годности, которые, тем не менее, соответствуют требованиям безопасности и пригодны к употреблению. Но сегодня полки и холодильник шкафа пусты. Пока, несмотря на первый день работы, продуктов нет — как и спонсоров. Зато пришедшим волонтер раздает теплую еду. Все пользователи продовольственного шкафа могут получить горячую еду, которая будет раздаваться ежедневно, начиная с 17:15 у здания управы района Ласнамяэ, рядом с продуктовым шкафом, до тех пор, пока она не закончится.

„Возим к управе, когда еще и шкафа здесь не стояло“, — улыбается Ирина и достает аккуратно упакованные контейнеры.