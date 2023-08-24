РЕПОРТАЖ | Продуктовый шкаф появился в Ласнамяэ, правда полки пока пусты — нет спонсоров(21)
Третий по счету в Таллинне продуктовый шкаф появился в самом большом районе столицы. Анонсировалось, что еду с истекающим сроком годности можно взять уже в среду вечером. RusDelfi побывал у нового зеленого шкафа и узнал, много ли желающих им пользоваться и почему за это приходится платить.
Вместе с продуктами можно получить и теплую еду
Новый продуктовый шкаф компании циркулярной экономики FudLoop появился и в Ласнамяэ, рядом со зданием управы района на Палласти, 54. На часах 17.15. К горуправе подъезжает машина, из нее выходит молодая женщина, резво достает из багажника термохолодильник и направляется к продуктовому шкафу. Ожидающие оживляются и идут за волонтером, выстраиваясь в аккуратную очередь. Людей сегодня совсем немного, четыре человека — три женщины и один мужчина.
Анонсировалось, что в шкафу будут храниться продукты с истекающим сроком годности, которые, тем не менее, соответствуют требованиям безопасности и пригодны к употреблению. Но сегодня полки и холодильник шкафа пусты. Пока, несмотря на первый день работы, продуктов нет — как и спонсоров. Зато пришедшим волонтер раздает теплую еду. Все пользователи продовольственного шкафа могут получить горячую еду, которая будет раздаваться ежедневно, начиная с 17:15 у здания управы района Ласнамяэ, рядом с продуктовым шкафом, до тех пор, пока она не закончится.