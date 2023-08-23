ВИДЕО | В Тверской области разбился самолет. Сообщается, что он принадлежал Пригожину(3)
В Тверской области под селом Куженкино разбился самолет, передает РБК.
По данным телеграм-канала Baza, речь идет о бизнес-джете Embraer. Телеграм-канал Mash пишет о погибших и пострадавших.
На опубликованных телеграм-каналами видео видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым.
Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также Baza пишут, что бортовой номер самолета — RA-02795, судно принадлежит основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину. Собчак отмечает, что неизвестно, был ли бизнесмен на борту.
По непроверенным данным ряда источников, на борту было 3 человека экипажа и 7 пассажиров.
При этом „112“ пишет, что самолет был военным.
В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.
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