ВИДЕО | В Тверской области разбился самолет. Сообщается, что он принадлежал Пригожину

На опубликованных телеграм-каналами видео видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым.



Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также Baza пишут, что бортовой номер самолета — RA-02795, судно принадлежит основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину. Собчак отмечает, что неизвестно, был ли бизнесмен на борту.



По непроверенным данным ряда источников, на борту было 3 человека экипажа и 7 пассажиров.