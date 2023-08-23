ФОТО И ВИДЕО | В Тверской области разбился самолет. Росавиация подтвердила, что в результате крушения погиб Евгений Пригожин
В Тверской области под селом Куженкино разбился самолет, передает РБК. Сообщается, что он принадлежал известному российскому предпринимателю и владельцу ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину, который находился на борту и в результате крушения погиб.
Хронология событий
О крушении самолета Евгения Пригожина телеграм-каналы начали сообщать в половине восьмого вечера.
По данным телеграм-канала Baza, речь шла о бизнес-джете Embraer. Телеграм-канал Mash написал о погибших и пострадавших.
На опубликованных телеграм-каналами видео видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым.
Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также Baza передали, что бортовой номер самолета — RA-02795, судно принадлежит основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину.
В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.
Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждал, что самолет Пригожина был сбит огнем из ПВО. Ряд источников со ссылкой на Росавиацию сообщили, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.
Телеграм-канал Shot публикует фотографии с места крушения самолета и уточняет, что некоторые части бизнес-джета упали в нескольких километрах от фюзеляжа.
Спасатели, прибывшие на место крушения самолета в Тверской области, извлекли из-под обломков тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Бологовского округа.
„Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие“, — сообщает источник РБК в правоохранительных органах.
Телеграм-канал „112“ также публикует фото, как утверждается, с места крушения бизнес-джета в Тверской области.
Источник Baza утверждает, что пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Телеграм-канал сообщает, что практически все погибшие сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.
Ксения Собчак со ссылкой на свои источники написала, что Пригожин был на борту разбившегося самолета.
Представитель оккупационной администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что поговорил „с выдающимися „музыкантами“» (так называют бойцов ЧВК Вагнера), которые подтвердили факт гибели Евгения Пригожина и Дмитрия „Вагнера“ Уткина. Дмитрий Уткин — „правая рука“ Евгения Пригожина, командир ЧВК Вагнера. Позывной Уткина „Вагнер“ послужил названием для ЧВК Вагнера.
Специально созданная комиссия Росавиации приступила к расследованию обстоятельств и причин крушения самолета Пригожина.
По данным ведомства, на борту находились семь пассажиров и три члена экипажа. Самолет принадлежал ООО „МНТ- Аэро“, специализирующегося на бизнес перевозках.
Baza сообщает, что практически все погибшие сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.
Второй бизнес-джет Embraer 600, который также связан с Пригожиным, приземлился в аэропорту Остафьево, пишет „Фонтанка“.
Источник телеканала „Царьград“ передал, что тела Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина „предварительно опознали“.
„Царьград“ со ссылкой на источник в комиссии Росавиации также сообщает, что самолет якобы был взорван.
Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone сообщил ближе к 23 часам, что Евгений Пригожин погиб.
В начале двенадцатого вечера Росавиция опубликовала список пассажиров разбившегося самолета. В нем есть Евгений Пригожин.
Полицейских и росгвардейцев Ростова-на-Дону вызывают по тревоге после падения самолета Евгения Пригожина в Тверской области, сообщает местное издание 161.ru
„По тревоге подняты все службы силовые — МВД, Росгвардия и прочие... Вызывают из отпусков“, — заявил собеседник издания в силовых структурах.
Президент США Джо Байден заявил, что не знает всех подробностей о возможной гибели Пригожина, но добавил, что не удивлен произошедшему. На вопрос журналистов, считает ли он Владимира Путина ответственным за крушение самолета, Байден ответил: „В России мало что происходит, за чем бы не стоял Путин“.
Среди пассажиров разбившегося самолета был Валерий Чекалов. Как писала „Новая газета“, он в течение многих лет „занимал ответственные посты в империи „Конкорда“ Пригожина“. Чекалов был фигурантом расследования „Фонтанки“. В нем говорилось, что компания „Евро Полис“, связанная с Пригожиным, по договору с сирийским правительством освобождает в Сирии нефтяные объекты и получает доход от продажи нефти. Издание писало, что гендиректор „Евро Полиса“ Валерий Чекалов также является директором ООО „Коллектив-Сервис“, а телефоны этой фирмы совпадают с телефонами других связанных с Евгением Пригожиным компаний.
„Интерфакс“: на месте крушения самолета обнаружены останки всех десяти человек, находившихся на борту. Поисковая операция завершена, сообщили агентству в экстренных службах.