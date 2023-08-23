ФОТО И ВИДЕО | В Тверской области разбился самолет. Росавиация подтвердила, что в результате крушения погиб Евгений Пригожин

Хронология событий

О крушении самолета Евгения Пригожина телеграм-каналы начали сообщать в половине восьмого вечера.

По данным телеграм-канала Baza, речь шла о бизнес-джете Embraer. Телеграм-канал Mash написал о погибших и пострадавших.

На опубликованных телеграм-каналами видео видно, как воздушное судно резко теряет высоту, начинает пикировать и разбивается, после чего на месте падения появляется густой дым.



Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также Baza передали, что бортовой номер самолета — RA-02795, судно принадлежит основателю ЧВК „Вагнер“ Евгению Пригожину.

В МЧС РФ сообщили, что при крушении частного самолета в Тверской области погибли 10 человек, из них трое — члены экипажа. Разбившийся бизнес-джет следовал из Москвы в Петербург.

Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone утверждал, что самолет Пригожина был сбит огнем из ПВО. Ряд источников со ссылкой на Росавиацию сообщили, что среди пассажиров значится фамилия и имя Евгения Пригожина.

Телеграм-канал Shot публикует фотографии с места крушения самолета и уточняет, что некоторые части бизнес-джета упали в нескольких километрах от фюзеляжа.

Спасатели, прибывшие на место крушения самолета в Тверской области, извлекли из-под обломков тела семи человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Бологовского округа.

„Рассматриваются все версии произошедшего, включая ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие“, — сообщает источник РБК в правоохранительных органах.

Телеграм-канал „112“ также публикует фото, как утверждается, с места крушения бизнес-джета в Тверской области.

Источник Baza утверждает, что пилоты разбившегося самолета не сообщали диспетчерам ни о каких нештатных ситуациях. Телеграм-канал сообщает, что практически все погибшие сильно обгорели, для установления их личностей скорее всего потребуется экспертиза ДНК.

Ксения Собчак со ссылкой на свои источники написала, что Пригожин был на борту разбившегося самолета.