На украинской авиабазе приземлился российский вертолет Ми-8. Утверждается, что его пилота выманила разведка

„Официальная информация будет. Предварительно, да, такая информация есть. Немного нужно подождать, ведется работа и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут“, — сказал Юсов.

„Украинская правда“ называет произошедшее спецоперацией ГУР, которая длилась более шести месяцев.

По словам высокопоставленных источников издания в спецслужбах, украинская разведка якобы выманила пилота Ми-8 в Украину. Вертолет совершал полет между двумя авиабазами и перевозил детали к российским истребителям Су-27, Су-30СМ. „Украинская правда“ утверждает, что вместе с пилотом на борту были еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате, как утверждается, Ми-8 приземлился в Харьковской области.

По данным издания, „в результате спецоперации“ двое членов экипажа были убиты. Пилот и его семья находятся в Украине. Издание уточняет, что семью „заранее вывезли из РФ“.

„Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам“, — говорится в сообщении.

Издание не уточняет, когда семью пилота вывезли из России, был ли пилот завербован и по какой причине он приземлился на украинской авиабазе.

Первым о потере Ми-8 написал близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber. Он утверждает, что вертолет пропал „пару недель назад“. По его версии, экипаж „по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку“. Он предположил, что причиной мог стать отказ навигации или „радиоигра“ со стороны украинских военных, пишет „Медуза“.

„Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле“, — говорится в посте.

Канал утверждает, что двое членов экипажа погибли, командир ранен.