На украинской авиабазе приземлился российский вертолет Ми-8. Утверждается, что его пилота выманила разведка
Российский вертолет Ми-8 некоторое время назад прилетел на одну из авиабаз ВСУ. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов со ссылкой на источник в украинских войсках. Эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) Андрей Юсов, передает „Громадське“.
„Официальная информация будет. Предварительно, да, такая информация есть. Немного нужно подождать, ведется работа и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут“, — сказал Юсов.
„Украинская правда“ называет произошедшее спецоперацией ГУР, которая длилась более шести месяцев.
По словам высокопоставленных источников издания в спецслужбах, украинская разведка якобы выманила пилота Ми-8 в Украину. Вертолет совершал полет между двумя авиабазами и перевозил детали к российским истребителям Су-27, Су-30СМ. „Украинская правда“ утверждает, что вместе с пилотом на борту были еще двое членов экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. В результате, как утверждается, Ми-8 приземлился в Харьковской области.
По данным издания, „в результате спецоперации“ двое членов экипажа были убиты. Пилот и его семья находятся в Украине. Издание уточняет, что семью „заранее вывезли из РФ“.
„Ми-8 остался в Украине вместе с деталями к самолетам-истребителям, которые он должен был доставить россиянам“, — говорится в сообщении.
Издание не уточняет, когда семью пилота вывезли из России, был ли пилот завербован и по какой причине он приземлился на украинской авиабазе.
Первым о потере Ми-8 написал близкий к Минобороны РФ телеграм-канал Fighterbomber. Он утверждает, что вертолет пропал „пару недель назад“. По его версии, экипаж „по каким-то причинам потерял ориентировку и пересек ленточку“. Он предположил, что причиной мог стать отказ навигации или „радиоигра“ со стороны украинских военных, пишет „Медуза“.
„Попытки восстановить ориентировку закончились безрезультатно. Увидели с воздуха аэродром и совершили на нем посадку. Аэродром оказался аэродромом Полтава Украина. Поняв куда сели, сделали попытку взлететь, но были расстреляны в вертолете на земле“, — говорится в посте.
Канал утверждает, что двое членов экипажа погибли, командир ранен.
После публикации украинских СМИ в телеграм-канале вскоре появился еще один пост. В нем автор канала назвал „херней“ информацию про „полугодовой хитрый план“ украинской разведки. Он подтвердил, что на опубликованной „Украинской правдой“ фотографии снят пропавший вертолет, но утверждает, что СМИ обрезали фото, „чтобы в кадры не попал расстрелянный блистер“.
„Семьи и близкие членов экипажа со мной на прямой связи почти все это время. Все они находятся в России“, — говорится в посте.
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