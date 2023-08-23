ФОТО | Жена бывшего футболиста английской премьер-лиги готова переехать в Таллинн, потому что...

Метти, мать двоих детей, была одной из самых заметных гостей на свадьбе именно из-за своего платья. В частности, создательница контента с 57 000 подписчиками надела шикарное зеленое шелковое платье бренда The Sei, обнажающее ее живот. Это платье она купила за 1315 евро. Учитывая данную сумму, можно было бы подумать, что деньги в семье Форсселль не считают, но, похоже, все совсем не так.

Блогер обнаружила, что срезанные цветы в Эстонии стоят значительно дешевле, чем она привыкла покупать. Метти сделала это открытие, изучая цены в киосках на улице Виру.

„Перед свадьбой мы пошли прогуляться по старому городу Таллинна, и я не могла поверить ценам. Например, эти гортензии – шесть евро!? За один цветок в Хельсинки я плачу 15-17 евро!“ - отмечает Метти.

Похоже, известный футболист большой любитель покупать цветы, раз приведенные цены стали достаточным поводом для того, чтобы переехать из Хельсинки в Таллинн. „И заметьте, это были цены в туристическом центре. Это означает, что за пределами центра цветы еще дешевле“, — добавила Метти.

Муж Метти, Микаэль, за свою карьеру играл, например, в лондонских „Челси“, „Бирмингем Сити“ и „Лидс Юнайтед“. Он 87 раз представлял команду северных соседей и забил 29 голов за Финляндию. Форсселль завершил карьеру весной 2018 года.

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