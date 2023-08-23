Глава компании, частично принадлежащей супругу премьер-министра Арво Халлику: последний рейс в Россию состоится в сентябре

„С начала войны у компании не было клиентов в России. У компании, которая занимается планированием логистики и перевозок, еще есть эстонский клиент „Metaprint“, у которого в России есть завод по производству аэрозольной упаковки, закрытие которого его владелец на протяжении многих лет публично комментировал в эстонских СМИ“, - подчеркнул он.

„Stark Logistics помогла этой компании закрыть бизнес в России, поскольку мы хорошо знаем клиента, так как его владелец также является мажоритарным акционером Stark Logistics.

Все перевозки проводились в установленном порядке, эстонские компетентные органы имеют документальное подтверждение, и ни одна из российских компаний или конечных бенефициаров не получили выгоды от этого процесса - задействованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок“.

Он подчеркнул, что в 2021 году и в первом квартале 2022 года поставки российским заказчикам составили 3422 евро и 522 евро соответственно. „Наш оборот за тот же период составил 11,3 млн. евро и 13 млн. евро соответственно. С начала войны мы поддерживали только прежние международные контракты Metaprint и транспортировку активов, и роль Stark Logistics в этой деятельности также закончится в сентябре этого года. Кто-то должен был выполнить эту печальную работу“.

Он добавил, что работа, связанная с контрактами этой эстонской компании, была совершенно законной по форме и содержанию.

Супруг премьер-министра Каи Каллас Арво Халлик является единственным акционером Novaria Consulti. Компании принадлежит 24,8% акций Stark Logistics AS и 30% акций Stark Warehousing OÜ.