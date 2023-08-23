Глава компании, частично принадлежащей супругу премьер-министра Арво Халлику: последний рейс в Россию состоится в сентябре(14)
Stark Logistics, транспортная компания, частично принадлежащая супругу премьер-министра Арво Халлику, возобновила перевозки в Россию для одного из клиентов. Кристьян Крааг, исполнительный директор компании, разъяснил ситуацию.
„С начала войны у компании не было клиентов в России. У компании, которая занимается планированием логистики и перевозок, еще есть эстонский клиент „Metaprint“, у которого в России есть завод по производству аэрозольной упаковки, закрытие которого его владелец на протяжении многих лет публично комментировал в эстонских СМИ“, - подчеркнул он.
„Stark Logistics помогла этой компании закрыть бизнес в России, поскольку мы хорошо знаем клиента, так как его владелец также является мажоритарным акционером Stark Logistics.
Все перевозки проводились в установленном порядке, эстонские компетентные органы имеют документальное подтверждение, и ни одна из российских компаний или конечных бенефициаров не получили выгоды от этого процесса - задействованные грузовики даже не заправлялись в России в рамках перевозок“.
Он подчеркнул, что в 2021 году и в первом квартале 2022 года поставки российским заказчикам составили 3422 евро и 522 евро соответственно. „Наш оборот за тот же период составил 11,3 млн. евро и 13 млн. евро соответственно. С начала войны мы поддерживали только прежние международные контракты Metaprint и транспортировку активов, и роль Stark Logistics в этой деятельности также закончится в сентябре этого года. Кто-то должен был выполнить эту печальную работу“.
Он добавил, что работа, связанная с контрактами этой эстонской компании, была совершенно законной по форме и содержанию.
Супруг премьер-министра Каи Каллас Арво Халлик является единственным акционером Novaria Consulti. Компании принадлежит 24,8% акций Stark Logistics AS и 30% акций Stark Warehousing OÜ.
Сама премьер-министр также написала сегодня в Facebook. „ERR опубликовал сегодня новость, что связанная с моим мужем фирма как бы ведет бизнес в России. Хочу подчеркнуть, что у моего мужа нет клиентов из числа предпринимателей Российской Федерации. Я по-прежнему считаю, что торговля и коммерческая деятельность с Россией должна быть прекращена до тех пор, пока продолжается российское вторжение в Украину. У моего мужа есть участие в логистической фирме. Он пояснил, что это предприятие помогает закончить одному своему эстонскому бизнес-клиенту производственную деятельность в России в соответствии с законами и санкциями. Все более подробные вопросы следует задавать этим предприятиям“, - сообщила она в социальных сетях.
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