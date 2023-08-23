Спикер Рийгикогу: наша задача – учиться на уроках истории

„Прошлое наполнено болью и грустью, но наша задача – сохранять воспоминания об этих людях и действовать во имя того, чтобы в нашем обществе правили свобода и справедливость, а подобные трагедии не повторялись, – сказал Хуссар. – Мы видим и сегодня, как хрупок мир и как важно выступать против нетерпимости, экстремизма и террора. Наши взгляды должны быть твердо устремлены в будущее – мы выступаем за свободу и готовы ее защищать!“

Спикер парламента признал, что насилия и зла много и сегодня, отметив, что Украина каждый день сражается как за свою, так и за нашу свободу. „Военная агрессия России каждый день уносит жизни сотен невинных людей. Мы осуждаем это преступление, мы помогаем Украине и делаем все от нас зависящее, чтобы виновники были наказаны“, – подчеркнул Хуссар. Он добавил, что союзнические отношения с государствами-членами НАТО и Европейского союза крайне важны и что Эстония внесла свой вклад в поддержание мира в рамках различных миссий.

„Наша задача – учиться на уроках истории и никогда не забывать прошлое. Мы должны действовать сообща во имя достижения общих целей и ценностей. Только так мы сможем сохранить свободу и силу своего государства. Мы всегда будем искать возможности для сотрудничества и компромисса, так как разногласия ослабляют нас и показывают нашу неудовлетворенность демократией и свободой“, – сказал Хуссар.

На поминальной церемонии также выступили премьер-министр Кая Каллас, министр юстиции Калле Лаанет, посол Польши Гжегож Козловский, председатель правления Эстонского института памяти Меэлис Марипуу и председатель собрания Таллиннского объединения Memento Анне Ээнпалу. Выступил камерный вокальный ансамбль Vox pUNT, и состоялся поминальный молебен.

От имени эстонского народа спикер Рийгикогу Лаури Хуссар и премьер-министр Кая Каллас возложили венок в память о жертвах тоталитарных режимов.