Раймонд Кальюлайд: это может стать крупнейшим скандалом в политической карьере Каи Каллас. Рейнсалу с этим согласен

„На международном уровне Эстония выступает за активную санкционную политику. Теперь в прессе появляются утверждения, что предприятие, которым частично владеет супруг премьер-министра, продолжает поставлять товары в Россию во время геноцидной войны“, - пишет Рейнсалу в Facebook.

Не исключает Кальюлайд и того, что в Партии реформ начнутся очень серьезные обсуждения на тему того, кто может стать новым председателем партии и премьер-министром. „И, кто знает, возможно, недавние публичные конфликты между министрами из этой партии уже были частью этого процесса“.

„Этот нарратив плохо сочетается с тем фактом, что все это время супруг премьер-министра был одним из собственников компании, выполняющей перевозки в России - и до и после полномасштабного вторжения в Украину“, − сообщает Кальюлайд. Ему кажется, что у официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой теперь будет возможность задать вопрос: „Вы говорите о премьер-министре Эстонии Кайе Каллас, у супруга которой есть здесь, в России, определенные бизнес-интересы? Не понимаю, почему она так критично относится к России. Деньги ведь её семья здесь прекрасно зарабатывала!“

Депутат подчеркивает, что главной причиной популярности Каи Каллас за последние полтора года и высокого результата Партии реформ на выборах были именно позиции Каллас в отношении агрессии России против Украины. „Каллас явно позиционировала себя как политика, выступающего против всего, что олицетворяет собой Россия: войны, коррупции и так далее“.

„Эта новость, вероятно, может стать крупнейшим скандалом в политической карьере Каи Каллас, − пишет Кальюлайд в посте. − Не исключаю, что это может привести даже к утрате доверия со стороны парламента и к отставке премьер-министра Каллас.

Депутат Рийгикогу от Социал-демократической партии Раймонд Кальюлайд в своем Facebook отреагировал на новость о том, что супруг премьер-министр а частично владеет предприятием, которое продолжает перевозки в РФ.

Более того, премьер-министр лично кредитовала холдинг на крупную сумму.

Премьер-министр ведет себя откровенно лицемерно, не соответствуя той действительности, о которой сообщалось в прессе. Это позор для Эстонии. Речь идет об этической проблеме. Какова была бы наша реакция, если бы подобная информация появилась о главе правительства другой европейской страны?

„Премьер-министр сама сказала, что мы находимся в состоянии войны. Ведение бизнеса с Россией при участии главы правительства - это предательство тех принципов, которые мы отстаиваем, поддерживая Украину.

Этот вопрос лежит не в юридической плоскости, это вопрос этики, когда глава правительства сама призывала весь мир прекратить кровавый бизнес с Россией. Премьер-министр должна немедленно дать объяснения по поводу предоставленной информации“.

Рейнсалу отмечает, что особенно отвратительным делает этот скандал то обстоятельство, что именно партия Isamaa ранее вносила в позапрошлое правительство предложение прекратить торговлю с Россией и сотрудничать со странами Балтии. „Об этом меня лично просил премьер-министр Украины в марте прошлого года. В то время премьер-министр Эстонии и его партия не поддержали это предложение“, - сказал Рейнсалу.

„Какое лицемерие! В другом месте премьер-министр, который сам проповедует всем остальным нулевую толерантность по отношению к России и требует введения жестких санкций, подал бы в отставку, если бы такая скандальная информация стала достоянием гласности“, - заявила член Рийгикогу от EKRE Моника Хельме.

Председатель EKRE Мартин Хельме также высказался по этому поводу. „Премьер-министр Кая Каллас напрямую и лично вовлечена в транзитный бизнес с Россией. Это та самая принцесса войны, которая два года объясняла, что Эстония находится в состоянии войны, а на войне нет места полутонам.

У нас в Эстонии музыкантов, спортсменов и, конечно же, предпринимателей, не состоящих в браке с премьер-министром, которые не подчиняются распоряжениям Каи Каллас, затаптывают в землю.

Перед выборами строят лица, как будто их выводят из себя выдуманные Пригожиным истории. Но оказывается, что лозунг „Я поддерживаю Украину“ предназначался для всех остальных, а сама Кая и ее муж поддерживают путинский режим“, - пишет Мартин Хельме в своем посте на Facebook.

„Вопрос, конечно, и в этике, и в удушающей двуличности. Но не только. Речь идет и о международной репутации Эстонии, которую Каллас явно подрывает своим бизнесом.

Речь также идет о том, что она этим бизнесом помогает процветать российской экономике и ее военной промышленности, а также помогает путинскому режиму выживать в условиях санкций. Это подрывает авторитет ко всей концепции санкций“.

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