ФОТО | В Таллинне троллейбус сбил ребенка

По словам очевидца, ребенка с места ДТП увезла скорая помощь. По данным полиции, после инцидента ребенок был в сознании.

Как говорят свидетели, для троллейбуса горел зеленый свет светофора, когда девочка выбежала перед троллейбусом.

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