ФОТО | Женская сборная Эстонии по волейболу проиграла решающую игру Испании и завершила домашний ЧЕ без побед

Эстония уверенно выиграла первый сет со счетом 25:16, Испания выиграла второй сет со счетом 25:21. Третий сет Испания выиграла со счетом 25:20, что обеспечило ей место в 1/8 финала ЧЕ. В четвертом сете Испания владела инициативой и одержала победу со счетом 17:25.

До матча:

Несмотря на то, что Эстония - единственная сборная, которая еще не одержала ни одной победы в группе D перед последним игровым днем, у нее еще есть шансы на выход в плей-офф. Для этого им нужно обыграть Испанию со счетом 3:0 и надеяться, что Нидерланды обыграют Финляндию.

Если сегодня Эстония выиграет со счетом 3:1, то в этом случае будут подсчитываться итоговый баланс игровых очков, который на данный момент у Испании составляет -33, а у Эстонии -81. Победа Эстонии со счетом 3:2 не выведет Эстонию в плей-офф.

У Испании ситуация лучше. Победы над Эстонией с любым счетом будет достаточно, чтобы занять четвертое место и выйти в плей-офф. Им хватит и поражения со счетом 2:3, если Финляндия не победит Нидерланды. Шансы Финляндии на выход в плей-офф заключаются в том, что им надо обыгрывать Нидерланды со счетом 3:0 или 3:1, а Испания не выиграет больше одного сета в игре против Эстонии.

„Мы собираемся выиграть эту игру. Мы хотим завершить турнир на хорошей ноте и одержать нашу историческую первую победу“, — сказала Каролина Кибберманн, волейболистка сборной Эстонии.

Из группы D в 1/8 финала вышли Нидерланды, Франция и Словакия.

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