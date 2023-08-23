ВИДЕО | Историческая миссия удалась: индийский аппарат „Викрам“ с луноходом на борту совершил посадку на Луну

Посадку транслировали в прямом эфире. За ней наблюдали около 6,5 миллиона зрителей.

Индия стала четвертой страной после СССР, США и Китая, осуществившей посадку своего аппарата на поверхность Луны.

„Викрам“ доставила к Луне автоматическая межпланетная станция „Чандраян-3“. Почти одновременно с ней к спутнику Земли прибыла российская станция „Луна-25“. Ее попытка совершить посадку на Луну оказалась неудачной.

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