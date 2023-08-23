ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (546-й день) | ВСУ освободили Работино. Новости с третьего международного саммита „Крымская платформа“
Читайте главные новости о войне России против Украины в нашем военном дневнике.
Вечером 22 августа Россия совершила артиллерийский обстрел Лиманской общины. При этом в поселке Торском были убиты три человека, еще один получил ранения. Еще один мирный житель был ранен в поселке Закотном. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.
Российская армия в ночь на 23 августа в течение трех часов атаковала Одесскую область дронами, сообщил начальник областной военной администрации Олег Кипер. По его словам, целью ударов была гражданская инфраструктура. „Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 дронов типа Shahed-136/131. К сожалению, есть попадания в производственно-перегрузочные комплексы, где вспыхнул пожар, общей площадью 700 кв. м. По состоянию на 6 утра огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища“, - написал Кипер в Telegram-канале, уточнив, что пострадавших в результате ударов нет.
Украинские войска за ночь сбили 11 российских ударных дронов, сообщили воздушные силы ВСУ. Всего в ночь на 23 августа по территории Украины были запущены 20 дронов Shahed-136/131. Девять из них были сбиты в Одесской области и два - над Запорожской областью.
В ночь на 23 августа беспилотник попал в строящееся здание в Сити, сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин. По его данным, еще один дрон российская ПВО сбила в Можайском районе Московской области. „По предварительной информации, пострадавших нет. На места происшествий выехали оперативные службы „, - говорится в сообщении.
В подмосковных Химках сбитый системой противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат упал на частный дом. „В результате атаки обрушен угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько домов, продуктовой магазин и ангар со стройматериалами“, - сообщил глава городского округа Дмитрий Волошин. По его словам, администрация города поможет с восстановлением домов.
По данным Министерства обороны РФ, для атаки на Москву в ночь на 23 августа использовались три беспилотника самолетного типа. „Два из атакующих столицу БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области. Третий БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, совершил столкновение со строящимся зданием комплекса „Москва-Сити“, - говорится в сообщении ведомства.
В результате российского обстрела Херсона утром 23 августа ранения получили пять человек, сообщил офис генерального прокурора Украины. Управляемая авиабомба попала в здание детского сада, а в зоне поражения взрывной волной оказались расположенные рядом многоквартирные дома, заявили в ведомстве.
Кроме того, Россия обстреляла город из артиллерии, в результате чего были повреждены дома, магазины, линии электропередачи и газопровод. Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Успешное контрнаступление ВСУ в районе села Работино Запорожской области приближает украинские силы к началу операций против второй линии российской обороны, которая может быть относительно слабее первой, пишут в ежедневной сводке аналитики американского Института изучения войны (ISW). „Вероятная нехватка российских оперативных резервов, а также ограниченные переброски в западную часть Запорожской области и наблюдаемые отдельные незадействованные подразделения на второй линии обороны, предполагает, что вторая линия российской обороны может быть значительно менее защищена“, - пишут авторы сводки. Одновременно авторы ISW указывают, что все из замеченных в этой части фронта российских частей уже участвовали в оборонительных боях и, вероятно, понесли потери. В то же время аналитики отмечают, что о свежих силах на второй линии обороны им может быть пока неизвестно.
Анализируя ситуацию на других направлениях, в ISW приходят к выводу, что тактика ВСУ с наступлением сразу на нескольких участках фронта приносит плоды, поскольку не дает российским силам возможности для переброски резервов. „Таким образом, критика продолжающихся усилий Украины на других направлениях и призывы к Украине сосредоточить все имеющиеся резервы на одной оси несостоятельны“, - заключают эксперты ISW.
Трое жителей Белгородской области погибли из-за удара с беспилотного летательного аппарата по территории санатория в селе Лавы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, возложив ответственность за атаку на ВСУ. С беспилотника было сброшено взрывное устройство, объяснил губернатор. „Двое мужчин от полученных ран скончались на месте. За жизнь одного пострадавшего до последнего боролись врачи, но полученные травмы были несовместимы с жизнью“, - написал Гладков.
В результате российской атаки на Измаильский морской торговый порт на Дунае уничтожено 13 тысяч тонн зерна, сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков. Ущерб нанесен нескольким частным зерновым терминалам и складам, где находилось зерно, предназначенное для Египта и Румынии, отметил министр. В общей сложности за месяц Россия, по данным Кубракова, уничтожила 270 тысяч тонн зерна. Он назвал это системными ударами с целью остановить агроэкспорт. С момента выхода РФ из „зерновой сделки“ российская армия нанесла восемь ударов по объектам, связанным с экспортом украинской сельхозпродукции. В результате экспортная мощность порта Измаил сократилась на 15 процентов, отметил вице-премьер.
Четыре человека погибли в результате удара российского дрона по школе города Ромны в Сумской области - директор школы, ее заместитель, библиотекарь и секретарь. По словам главы Роменской районной военной администрации Дениса Ващенко, на момент объявления воздушной тревоги в школе находились 19 человек, большинство из которых вышли на улицу.
Российские войска обстреляли село Михайловка Чугуевского района Харьковской области, сообщила прокуратура региона. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35. В результате поврежден склад гражданского предприятия.
Солдаты ВСУ освободили Работино
Бойцы ВСУ водрузили украинский флаг на здании разрушенной в ходе боев школы в селе Работино в Запорожской области, сообщили в 47-й отдельной механизированной бригаде ВСУ. „Исторический день! Воины 47 отдельной механизированной бригады установили флаг Украины в селе Работино, что на одном из самых горячих направлений - Мелитопольском“, - говорится в сообщении.
В аннексированном Россией Крыму прогремел мощный взрыв на мысе Тарханкут в районе села Оленевка. Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) утверждает, что это результат уничтожения российского зенитно-российского комплекса С-400 „Триумф“. „В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав. Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму“, - заявили в ГУР. Ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко без ссылки на источник информации заявил, что в результате атаки в Крыму был уничтожен береговой ракетный противокорабельный комплекс (БРПК) „Бастион“.
Несколько российских пограничников получили ранения во время стрелкового боя с украинскими диверсантами в Брянской области, сообщил Telegram-канал Baza. По данным журналистов, группа диверсантов была обнаружена около полудня вблизи поселка Луговой Климовского района. Между пограничниками и диверсантами завязалась перестрелка, в результате которой нападавшие отступили, говорится в посте. Накануне о попытке „прорыва государственной границы“ РФ сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Главное управление украинской разведки объявило, что пилота российского вертолета Ми-8 выманили на территорию Украины в результате операции продолжительностью более 6 месяцев. Подробности представители ГУР обещали предоставить позже;
Зеленский обещает освободить Крым
В Киеве проходит третий международный саммит „Крымская платформа“. Открывая форум, президент Украины Владимир Зеленский пообещал положить конец российской оккупации Крыма и всех других оккупированных территорий в его стране. „Крым будет деоккупирован. Как и все остальные части Украины, которые сейчас пока еще, к сожалению, под оккупантами“, - заявил Зеленский. По его словам, подготовка деоккупации украинского полуострова, аннексированного РФ в 2014 году, является основной задачей „Крымской платформы“. „Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов нужно нам всем сделать. Мы понимаем, насколько это непростая, важная задача. Но мы видим этот путь“, - сказал он. Зеленский подчеркнул, что „Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми“. „Черное море - это ключ к мировой продовольственной, а значит, и социальной стабильности. Крым - ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставлять ключи в руках террористов, и мы не оставим“, - заверил президент.
Президент Литвы Гитанас Науседа приехал в Украину. „Вернулся в Киев, чтобы вместе с братским украинским народом отпраздновать День независимости Украины“, - написал глава литовского государства в сервисе микроблогов X. По его словам, Литва уже в сентябре передаст Украине пусковые установки к зенитно-ракетным комплексам NASAMS.
Япония предоставит Украине „разнообразную помощь“ в размере до 7 млрд долларов „в зависимости от потребностей“, сообщил японский премьер-министр Фумио Кисида, выступая по видеосвязи на саммите „Крымской платформы“ в Киеве. По словам Кисиды, которого цитирует агентство „Интерфакс-Украина“, для обеспечения помощи Япония также воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф. „Япония - на стороне народа Украины для того, чтобы обеспечить мир и снова вернуть его на прекрасную украинскую землю“, - сказал премьер-министр.
Евросоюз готовит долгосрочный план финансовой поддержки Украины на общую сумму более 50 млрд евро, заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.
„Жестокая тактика России связана с атакой на украинские порты, направленной на распространение голода в мире. Поэтому мы приветствуем усилия Украины по поиску новых путей экспорта зерна, в частности, с привлечением Турции. ЕС поддерживает ваши попытки выхода на новые рынки. Мы понимаем, что это борьба за ваше будущее, за реализацию вашей мечты о будущем“, – сказал он, выступая по видеосвязи на саммите „Крымской платформы“, который открылся в Киеве (цитата по „Интерфакс-Украина“).
Российские компании обходят санкции
Российские авиакомпании в обход санкций с мая 2022 года купили запчасти для своих самолетов Airbus и Boeing более чем на 1,2 млрд долларов США, сообщило агентство Reuters со ссылкой на таможенные данные. В Россию поставлялись как ключевые компоненты, такие как клапаны давления, дисплеи и шасси, так и бытовые комплектующие для самолетов, в том числе кофеварки, телефонные трубки и сидения для унитазов. Детали американских и европейских компаний попадали в Россию через посредников в Таджикистане, Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), Турции, Китае и Кыргызстане. Сумма в 1,2 млрд долларов - минимальная оценка, которую дает Reuters, проанализировав лишь прямые закупки авиакомпаний без учета поставок других фирм, обслуживающих российский авиапарк.