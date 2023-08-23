ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (546-й день) | ВСУ освободили Работино. Новости с третьего международного саммита „Крымская платформа“

В Киеве проходит третий международный саммит „Крымская платформа“. Открывая форум, президент Украины Владимир Зеленский пообещал положить конец российской оккупации Крыма и всех других оккупированных территорий в его стране. „Крым будет деоккупирован. Как и все остальные части Украины, которые сейчас пока еще, к сожалению, под оккупантами“, - заявил Зеленский. По его словам, подготовка деоккупации украинского полуострова, аннексированного РФ в 2014 году, является основной задачей „Крымской платформы“. „Мы понимаем, как вернемся в Крым. Мы понимаем, сколько шагов нужно нам всем сделать. Мы понимаем, насколько это непростая, важная задача. Но мы видим этот путь“, - сказал он. Зеленский подчеркнул, что „Украина не торгует территориями, потому что Украина не торгует людьми“. „Черное море - это ключ к мировой продовольственной, а значит, и социальной стабильности. Крым - ключ к безопасности в Черном море. Нельзя оставлять ключи в руках террористов, и мы не оставим“, - заверил президент.