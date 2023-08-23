Предприятие, частично принадлежащее супругу премьер-министра, продолжает перевозки в РФ

На прошлой неделе генеральный директор Stark Logistics Кристьян Крааг сказал ERR, что перевозок в Россию у них практически больше нет, но компания полностью не прекратила их: „Эстонские клиенты, партнеры, с которыми мы сотрудничали, для которых мы делали перевозки, свернули деятельность. Наши объемы тоже упали настолько, что мы переориентировались. Машины теперь едут в страны Балтии, Скандинавию, Польшу“.

Помимо того, что почти все товары находятся под санкциями, по словам Краага, сама компания не предпринимает никаких усилий для сохранения российских перевозок в этом направлении.

По словам Краага, в ходе нынешних немногочисленных поездок перевозятся последние грузы: „Частичный вывоз остатков с заводов, чтобы можно было завершить деятельность“.

При этом перевозки в РФ продолжались на протяжении всей войны в Украине с 24 февраля 2022 года.

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