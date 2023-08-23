Легендарная Серена Уильямс во второй раз стала мамой

Экс-первая ракетка мира вновь родила дочь. Девочку назвали Адира Ривер. Пара уже воспитывает пятилетнюю дочь Олимпию.

„Добро пожаловать, Адира Ривер. Серена, ты сделал мне еще один несравненный подарок, – написал Оганян. – Спасибо всему замечательному медицинскому персоналу, который позаботился о моей жене и нашей дочери“.

Серена Уильямс – 23-кратная победительница турниров „Большого шлема“ в одиночном разряде. Серена по семь раз выигрывала Australian Open и Wimbledon, шесть раз становилась победительницей US Open и трижды брала трофей на Roland Garros.

Также американка брала золотые медали на летних Олимпийских играх в Сиднее (2000), Пекине (2008) и дважды в Лондоне (2012). Всего на счету Серены 73 титула WTA.

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