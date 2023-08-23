Получил ли Урмас Рейнсалу запрещенное пожертвование? Расследование дало ответ

Овийр сообщила, что Пальтс по ошибке сделал пожертвование от имени фирмы, он хотел сделать пожертвование как частное лицо. „На данный момент он расплатился с фирмой. Все это отражено в отчетности, так что сейчас проблем с этим нет“, - сказала представитель комиссии и добавила, что производство прекращено.

Комиссия заслушала объяснения Урмаса Рейнсалу, Тыниса Пальтса и представителей Isamaa и установила, что Пальтс сделал пожертвование от имени коммерческого лица по ошибке (фирмы не могут жертвовать партиям, только физические лица — прим. ред.) и уже вернул фирме деньги.

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