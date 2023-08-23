Гимнасткам снижают оценку за „засвет“ лифчика

Дальше не будем спойлерить. Расскажем лишь про один интересный момент из фильма, пишет Sport24.

На чемпионате США Грэм и ее сокомандницы устроили скандал против нечестного судейства. Это случилось, когда у одной из гимнасток во время опорного прыжка из купальника выглянула лямка бюстгальтера. Из-за этого ей снизили оценку.

После этого у остальных спортсменок триггернуло. Они стали намеренно показывать лямки бюстгальтеров и срывать свои выступления, выбешивая этим судей.

Задумка в фильме не является вымышленной. К купальникам гимнасток всегда было повышенное внимание. Так, например, он не должен быть прозрачным, вырез сзади не должен быть ниже уровня лопаток, а спереди — очень глубоким, тонкие бретельки также запрещены — минимум 2 см. И это только часть большого списка с требованиями. За нарушение правил предусмотрены сбавки. Они не большие (от 0,30 до 0,50 балла), но могут повлиять на итоговый результат, когда в гимнастике решают даже тысячные.

На соревнованиях такое происходит крайне редко, потому что гимнастки знают правила и заботятся о своем внешнем виде. Да и выступать в классическом, а не спортивном бюстгальтере — не очень удобно. Но забывать о существовании таких норм — нельзя.

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