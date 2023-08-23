Чемпионка в танцах на льду рассказала, что 7 лет страдала булимией

„У меня 7 лет была булимия, с моих 12. Из-за этого люди привыкли ко мне как к круглолицей девочке. А я просто вечно была опухшая. Когда у тебя булимия, отеки с тобой постоянно — лицо, глаза, тело“, — призналась фигуристка.



Регулярные медицинские обследования не выявляли проблем, поскольку анализы были в порядке. Избавиться от заболевания фигуристке, по ее словам, тогда помог ее муж, журналист и продюсер Кирилл Благов. Как отметила спортсменка, он ее реально „вытащил из гроба“.



„Мы постепенно разгоняли мой обмен веществ, и в какой-то момент я стала есть как обычный человек. Сошли все отеки. Изменилось лицо и тело. В олимпийском сезоне я весила 51 килограмм, а на прокатах год назад, когда все уже говорили, что я адски худая, я весила 50. Разница всего в килограмм. Но из-за того, что у меня сошла вся вода, люди меня перестали узнавать и думали, что у меня большие проблемы“, — объяснила Худайбердиева.



Булимия — форма расстройства пищевого поведения, при которой человек сталкивается с приступами переедания и в то же время боится набрать вес и контролирует его, избавляясь от только что съеденной пищи через рвоту и другие методы.



Худайбердиева в паре с Егором Базиным на чемпионате России-2023 завоевали золотые медали в танцах на льду.