Франция вложила миллиарды евро в очистку Сены, но вода все равно грязная. Беда Олимпиады-2024

Бездомные, протесты, финансовые трудности… С какими только вызовами ни приходилось сталкиваться оргкомитету Игр-2024 в Париже. И вот еще один — Олимпиада может остаться без соревнований на открытой воде. По плану плавание и триатлон должны были проходить в акватории Сены, но с этим проблемы. Воспетая выдающимися писателями река не отличается чистотой — это известно давно. Однако французские власти намеревались очистить ее и подготовить к стартам. На проект по очистке Сены выделили миллиарды евро, только вот результатов не видно — уже второй тестовый турнир на грани срыва, пишет Sportmail.

Очистка Сены — предвыборный проект мэра Анн Идальго

Этап Кубка мира по пара-триатлону в Париже пришлось превратить в соревнования по дуатлону — от плавательного этапа международная федерация триатлона отказалась. Причина банальна: пробы воды показали, что плавать в акватории Сены небезопасно. И это тревожный сигнал, ведь мало того что этот старт был тестовым перед Олимпиадой и Паралимпиадой, так еще и второй подобный инцидент за этот месяц. До старта Игр-2024 уже меньше года, в то же время оргкомитет ничего не может поделать с качеством воды в реке. В начале августа похожая история была с тестовыми соревнованиями по плаванию на открытой воде. Официально их отложили из-за сильного дождя, который и вызвал загрязнение Сены. Однако в кулуарах World Aquatics признавали, что не готовы допускать своих спортсменов плавать в водах столицы Франции и всерьез тревожатся за Олимпиаду.