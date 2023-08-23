Эстонский футбольный союз получил разрешение на реконструкцию стадиона Хийу

„Вчера мы получили разрешение на реконструкцию стадиона Хийу. Были какие-то особые условия, но мы, конечно, считаем их выполненными. В ближайшее время мы начнем ремонтные работы, — прокомментировала для Soccernet Эва Нымме, руководитель отдела по связям с общественностью и сотрудничеству ЭФС. — До наступления холодов, мы надеемся завершить первый этап“.

Проект переделывался аж четыре раза. Это было сделано для того, чтобы обеспечить полную сохранность детской площадки, построенной Таллиннским управлением среды и коммунального хозяйства в 2021 году. „Мы должны учитывать пожелания города и местных жителей. Любое строительство в наши дни требует как минимум нескольких лет подготовки, а то и значительно дольше, чем хотелось бы любому из нас. К сожалению, такова процедура“, — прокомментировал в июле Delfi директор по развитию Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.

Первый этап, финансируемый футбольным союзом, включает в себя замену искусственного покрытия, приведение поля к стандартным размерам и приведение в порядок тренировочного поля. Второй и третий этапы, то есть реконструкция здания стадиона и трибун, уже требуют инвестиций от города.

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