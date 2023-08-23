Эстонский футбольный союз получил разрешение на реконструкцию стадиона Хийу
Эстонский футбольный союз получил от Таллинна разрешение на начало первого этапа реконструкции стадиона Хийу.
„Вчера мы получили разрешение на реконструкцию стадиона Хийу. Были какие-то особые условия, но мы, конечно, считаем их выполненными. В ближайшее время мы начнем ремонтные работы, — прокомментировала для Soccernet Эва Нымме, руководитель отдела по связям с общественностью и сотрудничеству ЭФС. — До наступления холодов, мы надеемся завершить первый этап“.
Проект переделывался аж четыре раза. Это было сделано для того, чтобы обеспечить полную сохранность детской площадки, построенной Таллиннским управлением среды и коммунального хозяйства в 2021 году. „Мы должны учитывать пожелания города и местных жителей. Любое строительство в наши дни требует как минимум нескольких лет подготовки, а то и значительно дольше, чем хотелось бы любому из нас. К сожалению, такова процедура“, — прокомментировал в июле Delfi директор по развитию Эстонского футбольного союза Михкель Уйболехт.
Первый этап, финансируемый футбольным союзом, включает в себя замену искусственного покрытия, приведение поля к стандартным размерам и приведение в порядок тренировочного поля. Второй и третий этапы, то есть реконструкция здания стадиона и трибун, уже требуют инвестиций от города.
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