ВИДЕО | Вратарь сборной Эстонии допустил курьёзную ошибку, но стал героем „Арсенала“ в серии пенальти

Молодежная команда „Арсенала“ до 21 года встречалась в гостях с „Суиндон Таун“ в рамках трофея Английской футбольной лиги, который является третьим по значимости кубковым турниром в Англии после Кубка Англии и Кубка Английской футбольной лиги.

Уже на 6-й минуте „Арсенал“ пропустил быстрый гол. Руэлл Уолтерс отправил мяч в собственные ворота. Через несколько минут Лино Соуз сравнял счет в матче. На 34-й минуте матча вратарь „Арсенала“ Хейн допустил грубую ошибку, и Тарик Увакве вывел хозяев поля вперед.

Во втором тайме „Арсенал“ владел инициативой и сравнял счет. Долгожданный гол забил Джими Говер на 82-й минуте. Основное время завершилось вничью 2:2, и по правилам соревнований победитель матча определялся в серии пенальти.

В серии пенальти Хейн стал героем команды, отразив пенальти Бенна Уорда, и„Арсенал“ выиграл со счетом 5:4.

Победа в серии пенальти принесла команде „Арсенал“ U21 два очка. „Суиндон Тауну“ пришлось довольствоваться одним очком.

Помимо двух упомянутых выше клубов в этой же группе также играют „Эксетер Сити“, выступающий во второй лиге, и „Рединг“, выступающий в первой лиге. Две сильнейшие команды группы пройдут в следующий этап.

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