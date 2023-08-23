Самая сексуальная легкоатлетка мира бросила вызов Эрлингу Холанду

На вопрос, смогла бы спортсменка обыграть Холанда на дистанции 400 метров, Шмидт ответила: „Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, на 400 метрах я бы это сделала. Но на 200 метрах будет сложнее. Но я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если бы такая дуэль когда-нибудь случилась, пишет Чемпионат.

Возможно, мне стоит послать Эрлингу приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый“, – приводит слова Шмидт Dagbladet.

В 2020 году спортсменка была фитнес-тренером дортмундской „Боруссии“ и даже устроила забег с центральным защитником клуба и сборной Германии Матсом Хуммельсом на дистанции 400 метров, в котором смогла обыграть футболиста.

В субботу вечером Шмидт принимала участие в чемпионате мира по лёгкой атлетике в Будапеште в составе немецкой сборной по комплексной эстафете 4х400 м.

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