ВИДЕО | В Москва-Сити упал беспилотник. Еще два дрона, заявило Минобороны РФ, сбиты в Подмосковье

Пострадавших, по его словам, нет.

Масштаб причиненного ущерба оценивается.

Еще два дрона, заявил Собянин, были сбиты на подлете к Москве — в Можайском районе Подмосковья и в районе Химок. В Химках, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, обломки беспилотника повредили частный дом, у которого частично обрушилась крыша и выбиты окна, а также нежилое здание с магазинами. Люди не пострадали.

В Минобороны РФ сообщили об „очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку“, которую удалось пресечь. В сообщении военного ведомства говорится, что дрон в Москва-Сити „был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы“ и упал, потеряв управление, а два других беспилотника были уничтожены средствами ПВО в воздухе.

Из-за атаки дронов аэропорты московского авиаузла временно прекращали принимать и отправлять рейсы. На запасные аэродромы ушли два самолета, сообщает РБК со ссылкой на Росавиацию.

В последние несколько недель Москва и Московская область регулярно подвергаются атакам беспилотников. Так, о сбитых в Подмосковье беспилотниках сообщалось 21 и 22 августа, а 18 августа дрон упал на нежилое здание возле Москва-Сити.

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