СЕГОДНЯ | Копьеметательница из Эстонии неудачно дебютировала на ЧМ по легкой атлетике

Гедли Туги, улучшившая в этом сезона личный рекорд до 60,65 метров, дебютировала на ЧМ по легкой атлетике. Она соревновалась в группе B.

Гедли Туги, завоевавшая серебряную медаль на молодёжном чемпионате Европы до 23 лет, выступила Будапеште неудачно, поскольку 21-летняя спортсменка после каждого броска намеренно делала заступ. В результате ни одна из ее попыток не была засчитана, а Гедли Туги осталась без результата. При этом все попытки были значительно хуже ее личного рекорда.

Семь спортсменок выполнили квалификационный норматив (61,50).

Австралийка Келси-Ли Барбер последней вышла в финал с результатом 59,66.

Последней дисциплиной вечера станет финал в беге на 400 метров с барьерами. Расмус Мяги занимает седьмое место в общем зачете финального забега. В финале также выступят рекордсмен мира Карстен Уорхольм (Норвегия), действующая чемпионка Алисон душ Сантуш (Бразилия), а также олимпийский чемпион Рай Бенджамин (США).

„Нечасто удается попадать в такие финалы. Я хотел бы воспользоваться этим шансом и вовремя реализовать свои способности“, - сказал Мяги после полуфинала в понедельник.

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