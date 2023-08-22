ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (545-й день) | В Дании началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16

„Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley. Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии“, - написала Маляр в своем Telegram-канале. Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию.

В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты 22 августа повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура, сообщил глава Криворожской городской администрации Александр Вилкул. „Пострадал мужчина 1953 года, легкий, от госпитализации отказался, порезы лица, помощь оказана“, - написал он. Несколько больниц города и водопроводная система перешли на электрогенераторы. Частично были обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, сообщил Вилкул.

Российские войска в ночь на 22 августа атаковали Запорожье иранскими беспилотниками Shahed. В результате атаки в городе повреждены четыре многоэтажных дома, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он опубликовал снимки последствий ночного нападения.

По данным военных экспертов, в особенности такие проблемы затрагивают 2-ю и 20-ю общевойсковые армии, действующие на востоке Украины. В частности, военным РФ не хватает „легких транспортных средств“, катеров, артиллерии. В результате это мешает эффективности их действий, а также снижает моральный дух солдат, подчеркивается в сводке ISW. Однако „затягивание конфликта, отчасти вызванное задержками в предоставлении западной помощи Украине, дает российским войскам время для совершенствования и извлечения уроков из своих ошибок“, сказано в сводке.

Село Работино - важный пункт на пути украинского контрнаступления, которое развивается южнее города Орехов. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил в новой сводке, что ВСУ, судя по геолоцированным снимкам, дошли до центра села и добились некоторых успехов в его окрестностях. С продвижением вперед в этом районе украинские силы, возможно, смогут начать действовать за самыми плотными российскими минными полями, отмечают аналитики ISW.

Зеленский провел переговоры с президентом Сербии Вучичем

Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич провели переговоры во время визита украинского лидера в Афины. „Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом“, - прокомментировал переговоры Зеленский.

Вучич назвал разговор с Зеленским „открытым и честным“. „Я сказал, что, когда речь идет о вопросе территориальной целостности, Сербия, в отличие от других, искренна и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся и дальше развивать сотрудничество со страной, которая никогда не делала ничего плохого Сербии. Я также верю, что не будет никаких изменений в позиции Украины, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, и это была большая работа, которую мы проделали“, - сказал Вучич.

Зеленский встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем

Президент Украины сообщил, что на встрече с Милатовичем „поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 по безопасности гарантий для Украины“.

Также, по словам Зеленского, они „обсудили поддержку формулы мира и подготовку к глобальному саммиту мира“.

Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины