ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (545-й день) | В Дании началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16
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ISW: Войска РФ испытывают нехватку техники
Российским подразделениям, которые воюют в Украине, приходится испытывать нехватку военной техники, говорится в очередной сводке американского Института изучения войны (ISW).
По данным военных экспертов, в особенности такие проблемы затрагивают 2-ю и 20-ю общевойсковые армии, действующие на востоке Украины. В частности, военным РФ не хватает „легких транспортных средств“, катеров, артиллерии. В результате это мешает эффективности их действий, а также снижает моральный дух солдат, подчеркивается в сводке ISW. Однако „затягивание конфликта, отчасти вызванное задержками в предоставлении западной помощи Украине, дает российским войскам время для совершенствования и извлечения уроков из своих ошибок“, сказано в сводке.
При ночной атаке на Запорожье повреждены 4 многоэтажных жилых дома
Российские войска в ночь на 22 августа атаковали Запорожье иранскими беспилотниками Shahed. В результате атаки в городе повреждены четыре многоэтажных дома, но обошлось без пострадавших, сообщил в своем Telegram-канале глава Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он опубликовал снимки последствий ночного нападения.
Последствия ракетного удара по Кривому Рогу
В Кривом Роге в результате попадания российской ракеты 22 августа повреждены более 20 частных домов и энергетическая инфраструктура, сообщил глава Криворожской городской администрации Александр Вилкул. „Пострадал мужчина 1953 года, легкий, от госпитализации отказался, порезы лица, помощь оказана“, - написал он. Несколько больниц города и водопроводная система перешли на электрогенераторы. Частично были обесточены несколько улиц и линий электротранспорта, сообщил Вилкул.
Минобороны Украины: ВСУ с боем вошли в Работино
Военнослужащие ВСУ с боем вошли в село Работино Запорожской области, заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.
„Воины 47-й бригады, с боем вошедшей в село Работино, организовали эвакуацию мирных жителей на БМП Bradley. Наши бойцы выполняют плановую боевую работу и уничтожают врага. В ответ россияне непрерывно обстреливают Работино из артиллерии“, - написала Маляр в своем Telegram-канале. Минобороны России пока не прокомментировало эту информацию.
Село Работино - важный пункт на пути украинского контрнаступления, которое развивается южнее города Орехов. Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил в новой сводке, что ВСУ, судя по геолоцированным снимкам, дошли до центра села и добились некоторых успехов в его окрестностях. С продвижением вперед в этом районе украинские силы, возможно, смогут начать действовать за самыми плотными российскими минными полями, отмечают аналитики ISW.
Зеленский провел переговоры с президентом Сербии Вучичем
Президенты Украины и Сербии Владимир Зеленский и Александр Вучич провели переговоры во время визита украинского лидера в Афины. „Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом“, - прокомментировал переговоры Зеленский.
Вучич назвал разговор с Зеленским „открытым и честным“. „Я сказал, что, когда речь идет о вопросе территориальной целостности, Сербия, в отличие от других, искренна и поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Это был искренний, дружеский разговор, и я надеюсь, что нам удастся и дальше развивать сотрудничество со страной, которая никогда не делала ничего плохого Сербии. Я также верю, что не будет никаких изменений в позиции Украины, когда речь идет о территориальной целостности Сербии, и это была большая работа, которую мы проделали“, - сказал Вучич.
Зеленский встретился с президентом Черногории Яковом Милатовичем
Президент Украины сообщил, что на встрече с Милатовичем „поблагодарил Черногорию за гуманитарную, военную и политическую поддержку, а также за присоединение к декларации G7 по безопасности гарантий для Украины“.
Также, по словам Зеленского, они „обсудили поддержку формулы мира и подготовку к глобальному саммиту мира“.
Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Люксембург присоединился к декларации стран „большой семерки“ (G7) о гарантиях безопасности Украины, принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в сети микроблогов X (бывший Twitter). „Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая основывается на общих демократических идеалах и общих интересах нашей евроатлантической семьи“, - добавил Зеленский.
Глава МИД Германии: атаки дронов на РФ не нарушают международное право
Россия напала на Украину, нарушив Устав ООН, запрещающий применение силы, поэтому Украина имеет законное право защищать свою страну и свой народ, заявила министр иностранных дел Германии Анналены Бербок (Annalena Baerbock), отвечая на вопрос журналистов об атаках украинских беспилотников на территории РФ. „Россия безостановочно бомбит гражданские объекты в Украине: зернохранилища, больницы, церкви. А Украина защищает себя в рамках международного права,“ - сказал она.
Бербок также отметила, что перед Украиной стоит проблема разминирования огромных территорий, ранее оккупированных РФ. По словам министра, в совокупности российские войска заминировали в Украине территории „размером примерно с западную Германию“, и сейчас Берлин вместе с союзниками обсуждает дальнейшую помощь Киеву в разминировании.
В Дании началось обучение украинских пилотов на истребителях F-16
Дания начала обучать пилотов ВСУ полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче самолетов Украине, сообщили вооруженные силы королевства. На датскую военную авиабазу в Скридструпе уже прибыли восемь пилотов вместе с 65 военнослужащими, которые пройдут обучение техническому обслуживанию и ремонту истребителей, говорится в заявлении, которое приводит агентство Reuters.
Алексей Венедиктов и источники РБК сообщили об отставке генерала Суровикина с поста командующего ВКС
Генерал Сергей Суровикин освобожден от должности командующего Воздушно-космическими силами РФ. Об этом в своем телеграм-канале написал бывший главред „Эха Москвы“ Алексей Венедиктов со ссылкой на указ президента РФ.
Как утверждает журналист, в указе также говорится, что Суровикина оставят в распоряжении Минобороны РФ.
Официально такой указ не публиковался.
Журналистка Ксения Собчак пишет, что, по ее сведениям, Суровикин был уволен закрытым указом еще 18 августа.
Большинство украинцев не готово на территориальные уступки ради прекращения войны
Подавляющее большинство украинцев считает неприемлемыми территориальные уступки в обмен на прекращение войны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом „Демократические инициативы“ и социологической службой Центра Разумкова.
„Подавляющее большинство украинцев продолжает демонстрировать неготовность к компромиссам с агрессором ради прекращения войны. На территориальные уступки ради прекращения войны готово пойти менее 5% украинцев. Готовность уступить будущее членство Украины в НАТО выразило несколько больше — 18% украинцев“, — говорится в исследовании.
Украина опровергла заявления России о том, что российские войска уничтожили украинский военный катер у острова Змеиный
Об этом телеканалу CNN сообщил представитель ВМС Украины.
„Никакого подобного инцидента в ВМС Украины не было. Потерь среди личного состава ВМС нет. Соответственно, в данном случае нам нечего комментировать“, — сказал представитель по телефону CNN.
Россия заявила, что авиация РФ уничтожила „быстроходный военный катер Willard Sea Force производства США с десантной группой ВСУ на борту“ утром 22 августа в районе острова Змеиный. Минобороны РФ показало видео, на котором, как утверждается, показано уничтожение катера. Подлинность записи не подтверждена.
Источники: материалы BBC, DW и „Медузы“.
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