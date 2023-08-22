„Алексей Евграфов переборщил“. Руководство Нарвского округа Центристской партии не поняло юмора депутата(2)
По мнению правления Нарвского округа Центристской партии, переименование в Нарвском горсобрании фракции Narva Heaks в Keskerakonna fraktsioon Narva heaks стало ошибочным шагом, который не был согласован с правлением Нарвского округа и партии.
Ниже мы приводим заявление правления Нарвского округа Центристской партии.
„С целью прекратить постоянные вотумы недоверия и сосредоточиться на работе 11 августа правление Нарвского округа Центристской партии пригласило войти в центристскую фракцию Нарвского горсобрания депутатов-центристов и всех, кто разделяет взгляды Центристской партии. Этому призыву последовали несколько депутатов, и сейчас во фракции центристов в горсобрании из 11 депутатов семеро – члены Центристской партии, тогда как во фракции Keskerakonna fraktsioon Narva Heaks из девяти депутатов лишь трое центристов.
Во фракцию Narva Heaks входят: недавно вступивший в Центристскую партию Алексей Евграфов, присоединившаяся в 2021 году к другому избирательному списку Тамара Комлова и перешедшая после местных выборов в 2021 году из центристской в другую фракцию Елизавета Чертова. Использование в названии фракции „Центристская партия“ не соответствует добрым традициям политики.
Есть вещи, требующие командной работы, и фракция Центристской партии в Нарвском горсобрании как раз является такой командой. Не стоит отказываться от общей цели, если она заключается в обеспечении благополучия горожан. Нынешняя игра с названием фракции не принесет нарвитянам дополнительной пользы.
Юмор приветствуется в обществе, однако в данном случае Алексей Евграфов переборщил. Такое вольное обращение с названием партии девальвирует политику и отталкивает людей. Жители Нарвы ждут от депутатов горсобрания содержательной работы, а интриги лишь усугубляют недоверие людей к городским властям.
Мы согласны с Юри Ратасом, который сказал, что Центристская партия открыта для всех хороших людей, поэтому призываем не дистанцироваться, а при желании присоединиться к уже существующей команде Центристской партии.
Татьяна Стольфат, председатель Нарвского горсобрания и фракции центристов в горсобрании
Тармо Таммисте, председатель Нарвского округа Центристской партии“
Напомним, что в пятницу, 18 августа, в городском собрании Нарвы представители фракции Respekt и Keskerakonna fraktsioon Narva heaks (Фракция Центристской партии „На благо Нарвы“) подписали новое коалиционное соглашение.
В Нарвском горсобрании 31 депутат. Новую коалицию поддерживают 18 членов горсобрания (9 из Фракции Центристской партии „На благо Нарвы“ и столько же из фракции Respekt.
По данным ERR, кандидатом на пост председателя горсобрания от новой коалиции станет Марина Шурупова (ЦП „На благо Нарвы“), а в зампреды выдвинут Владимира Жаворонкова (Respekt). Вторым зампредом оставят Наталию Умарову (ЦП „На благо Нарвы“).
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.