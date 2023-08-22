Журналиста отстранили от сборной Латвии за „неудобный вопрос“ тренеру

Как сообщает Латвийское телевидение, сборная Латвии столкнулась с трудностями при подготовке к чемпионату мира по баскетболу. Самый большой ажиотаж вызвала сага вокруг Кристапса Порзиньгиса и его здоровья. 10 августа в СМИ появилось сообщение, что Порзиньгис может пропустить чемпионат мира из-за травмы. Генеральный секретарь ЛБС Каспарс Ципрус поспешил успокоить общественность.

„В настоящее время у меня нет информации о том, что Кристапс Порзиньгис („Бостон Селтикс“) не будет играть на чемпионате мира. Я доверяю нашему тренеру, тренерскому штабу. Наш тренер доверяет нашим врачам“, — заявил Ципрус в эфире Латвийского телевидения.

Через пять дней Кристапс Порзиньгис объявил о своем решении пропустить предстоящий чемпионат мира из-за травмы стопы. Комментируя это решение, Ципрус заявил, что Порзиньгис не был здоров с самого начала, и предположил, что он не смог бы показать даже 50 процентов от своего максимума.

Некоторые болельщики в социальных сетях выразили недовольство тем, что реальная ситуация вокруг Порзиньгиса скрывалась от общественности, предположив, что правду намеренно утаивали, поскольку она могла плохо повлиять на продажу билетов на контрольные матчи сборной Латвии. ЛБС это опроверг, пообещав вернуть деньги за билеты на игру против Финляндии тем, кто купил их, чтобы увидеть в деле лично Порзиньгиса, а не сборную Латвии. По данным ЛБС, болельщикам вернули деньги за 74 билета.

Ципрус принес извинения за пробелы в коммуникации между ЛБС и представителями СМИ. Когда и при каких обстоятельствах Порзиньгис получил травму, до сих пор остается загадкой. Это не объяснил ни сам игрок, ни Латвийский баскетбольный союз, что создало почву для различных слухов и спекуляций.

Связь с общественностью вообще стала камнем преткновения для ЛБС. Журналист газеты Latvijas Avīze Илмарс Стуришка подчеркнул это 10 августа — в день, когда впервые появилась новость о том, что Порзиньгис может не сыграть на чемпионате мира.