Путукавяйл: меньше стресса, больше счастья и природа в шаговой доступности! Что дают городу линейные парки?

„Через район Ласнамяэ проходит очень мощный элемент ландшафта с различными природными сообществами, который фактически уже используют местные жители. В рамках подготовки исходного задания конкурса Глинтового парка стало ясно, что это „щупальце“, идущее с востока, можно соединить с Путукавяйлом в бастионной зоне центра города“, – городской планировщик Центра стратегического управления Таллинна Эва-Мария Айтсам рассказывает о проекте Глинтового парка, который сейчас пока еще находится в зачаточном состоянии.

Говоря в общем, в городе Таллинне есть две основные зеленые зоны: 13-километровый Путукавяйл, проходящий через шесть городских районов от Хийу до Пыхья-Таллинна, и 9-километровый Глинтовый парк, который проходит через три городских района от центра до Пирита. Две зеленые зоны соприкасаются в бастионной зоне старого города. Проект Putukaväil разрабатывается с 2019 года, Глинтовый парк – с 2021 года. Соединению этих зеленых сетей уделено основное внимание рамках стратегии „Таллинн 2035“.

„Объединенные зеленые зоны важны для горожанина в первую очередь с точки зрения среды обитания. Ежедневное передвижение человека должно быть приятным. Есть ряд исследований, согласно которым в зеленом городском пространстве у человека уровень стресса ниже и ощущение счастья выше. Кроме того, видовое богатство важно для человека и с точки зрения городской экологии. Если говорить о потеплении климата и экстремальных погодных условиях, то зеленые зоны приносят людям облегчение“, – объясняет Арро более широкие преимущества зеленых коридоров.

В дополнение к т. н. „карманным“ паркам, все большее значение приобретают линейные парки, то есть зеленые зоны с более естественной структурой и луговым сообществом, которые вместе образуют зеленый коридор Таллинна, проходящий через несколько частей города и различные ландшафты. „Восприятие и ожидания людей в отношении зеленых зон резко изменились. Если раньше вызывало вопросы, почему некоторые участки не косят, то теперь наоборот возникает вопрос зачем косят. Люди больше ценят лучше организованное городского пространства. Обеспечить его и изменить устоявшуюся практику – хорошая задача“, – подтверждает архитектор-урбанист Центра градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна Иво Хейнрих Арро.

„С точки зрения природы это совершенно особенная зона, части которой прорисованы по-разному. Например, у КUMU или на Сухкрумяги – самые высокие выступы глинта, а в сторону Пирита уже раскинулась первозданная долина. В прошлом году мы объявили конкурс идей, целью которого было создание единого, удобного для человека и экологически чистого решения общественного пространства для этого разнообразного ландшафта, которое начнем реализовывать по частям. Мы получили значительный вклад в постановку начальной задачи с помощью сбора идей: около 600 местных жителей указали на специфические важные для них нюансы, связанные с местоположением. Это помогло нам сформулировать основную задачу конкурса и найти решения, понятные местным жителям. Сейчас эта территория иногда трудна для прохода и доступа: крутая известняковая осыпь „срезает“ потенциальные траектории между районами. Сведение их воедино – важный аспект, а также один из больших бонусов работы-победителя в том, что в ней всесторонне продумано пространство и создан единый нарратив. Ключевые слова – управление загруженностью разных зон“.

Первый объект – cухкрумяэский мост

В прошлом году конкурс выиграло OÜ Sfäär Planeeringud, а в этом году состоится и первое вмешательство: на Сухкрумяэ, самой чувствительной к природе территории Глинтового парка, будет достроен мост Паэвялья со смотровой площадкой. Он заменит нынешние мостки, положенные, чтобы пересекать расщелину плато. Это сделает передвижение в том районе намного безопаснее и позволит спокойно наслаждаться видом на город и Таллиннский залив.

„Это первые наметки. Однако необходимо отметить, что в случае с победившей работой это предварительное и общее решение. Следующий шаг – одну за другой рассмотреть части пространства: каковы там естественные условия, где находятся подохранные растения, какие связи надо создавать или поддерживать. Это задача детального проектирования“, – Айтсам поясняет, что до завершения строительства Глинтового парка еще далеко.