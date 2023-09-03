Путукавяйл: меньше стресса, больше счастья и природа в шаговой доступности! Что дают городу линейные парки?
Чем дальше, тем больше жители города Таллинна начинают ценить и даже требовать устраивать в столице больше зеленых зон, богатых разными видами растений и животных.
В дополнение к т. н. „карманным“ паркам, все большее значение приобретают линейные парки, то есть зеленые зоны с более естественной структурой и луговым сообществом, которые вместе образуют зеленый коридор Таллинна, проходящий через несколько частей города и различные ландшафты. „Восприятие и ожидания людей в отношении зеленых зон резко изменились. Если раньше вызывало вопросы, почему некоторые участки не косят, то теперь наоборот возникает вопрос зачем косят. Люди больше ценят лучше организованное городского пространства. Обеспечить его и изменить устоявшуюся практику – хорошая задача“, – подтверждает архитектор-урбанист Центра градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна Иво Хейнрих Арро.
Зеленые коридоры по всему городу
„Объединенные зеленые зоны важны для горожанина в первую очередь с точки зрения среды обитания. Ежедневное передвижение человека должно быть приятным. Есть ряд исследований, согласно которым в зеленом городском пространстве у человека уровень стресса ниже и ощущение счастья выше. Кроме того, видовое богатство важно для человека и с точки зрения городской экологии. Если говорить о потеплении климата и экстремальных погодных условиях, то зеленые зоны приносят людям облегчение“, – объясняет Арро более широкие преимущества зеленых коридоров.
Говоря в общем, в городе Таллинне есть две основные зеленые зоны: 13-километровый Путукавяйл, проходящий через шесть городских районов от Хийу до Пыхья-Таллинна, и 9-километровый Глинтовый парк, который проходит через три городских района от центра до Пирита. Две зеленые зоны соприкасаются в бастионной зоне старого города. Проект Putukaväil разрабатывается с 2019 года, Глинтовый парк – с 2021 года. Соединению этих зеленых сетей уделено основное внимание рамках стратегии „Таллинн 2035“.
Скрытые ценности Глинтового парка
„Через район Ласнамяэ проходит очень мощный элемент ландшафта с различными природными сообществами, который фактически уже используют местные жители. В рамках подготовки исходного задания конкурса Глинтового парка стало ясно, что это „щупальце“, идущее с востока, можно соединить с Путукавяйлом в бастионной зоне центра города“, – городской планировщик Центра стратегического управления Таллинна Эва-Мария Айтсам рассказывает о проекте Глинтового парка, который сейчас пока еще находится в зачаточном состоянии.
„С точки зрения природы это совершенно особенная зона, части которой прорисованы по-разному. Например, у КUMU или на Сухкрумяги – самые высокие выступы глинта, а в сторону Пирита уже раскинулась первозданная долина. В прошлом году мы объявили конкурс идей, целью которого было создание единого, удобного для человека и экологически чистого решения общественного пространства для этого разнообразного ландшафта, которое начнем реализовывать по частям. Мы получили значительный вклад в постановку начальной задачи с помощью сбора идей: около 600 местных жителей указали на специфические важные для них нюансы, связанные с местоположением. Это помогло нам сформулировать основную задачу конкурса и найти решения, понятные местным жителям. Сейчас эта территория иногда трудна для прохода и доступа: крутая известняковая осыпь „срезает“ потенциальные траектории между районами. Сведение их воедино – важный аспект, а также один из больших бонусов работы-победителя в том, что в ней всесторонне продумано пространство и создан единый нарратив. Ключевые слова – управление загруженностью разных зон“.
Первый объект – cухкрумяэский мост
В прошлом году конкурс выиграло OÜ Sfäär Planeeringud, а в этом году состоится и первое вмешательство: на Сухкрумяэ, самой чувствительной к природе территории Глинтового парка, будет достроен мост Паэвялья со смотровой площадкой. Он заменит нынешние мостки, положенные, чтобы пересекать расщелину плато. Это сделает передвижение в том районе намного безопаснее и позволит спокойно наслаждаться видом на город и Таллиннский залив.
„Это первые наметки. Однако необходимо отметить, что в случае с победившей работой это предварительное и общее решение. Следующий шаг – одну за другой рассмотреть части пространства: каковы там естественные условия, где находятся подохранные растения, какие связи надо создавать или поддерживать. Это задача детального проектирования“, – Айтсам поясняет, что до завершения строительства Глинтового парка еще далеко.
„Таллинн – уникальный регион, где строительство линейных парков возможно в таких масштабах. С одной стороны, Таллинн компактен, с другой, это разреженный город, функции которого в разные периоды менялись. Хороший пример – Путукавяйл: когда-то он использовался как коридор для железных дорог и высоковольтных линий, а сейчас мы движемся совсем в другом направлении и превращаем его в зеленую зону. В случае с Глинтовым парком его природная ценность существовала всегда, хотя исторически в регионе также действовали известняковые каменоломни и связанные с ними объекты. Что делает Глинтовый парк особенным? То, что нетронутая природа настолько близка и осязаема. В условиях столицы это редкость“, – говорит Айтсам.
Подробнее о Глинтовом парке читайте ЗДЕСЬ.
Шаг вперед к Путукавяйлу
Идея Путукавяйла, запущенная в работу в 2019 году, уже дошла до эскизов, а кое-что и реализовано.
„Путукавяйл разделен на девять частей-пространств. Он начинается с бастионной зоны Старого города Таллинна, проходит через товарную станцию Копли, через Паавли, Пельгуранна, Мериметса, Мустйыэ и Вяйке-Ыйсмяэ, практически до Хийу и, почему бы оттуда не дальше“, – Иво Хейнрих Арро приглашает рассмотреть зеленые зоны Таллинна более комплексно.
„Из новых проектов скоро пойдет в работу парк в районе между гаражами Паавли-Пельгуранна с парковыми дорожками и сооружениями. Еще создается первый в Таллинне арендный сад, который будет находиться на углу улиц Эхте и Кольде. Это первый в Таллинне сад, сдаваемый в аренду, где город строит инфраструктуру, и часть ее люди смогут арендовать“, – добавляет Арро.
Первый арендный сад
Кроме растущей популярности зеленых зон, растет спрос и на городские сады. В Таллинне их около 30, и во многих садах стоят очереди. Первый сдаваемый в аренду общественный огород Пельгуаэд представляет собой концепцию, согласно которой в огороде с современным дизайном созданы продуманные решения для выращивания съедобных растений и проведения досуга. В отличие от общинных огородов, в Пельгуаэд большое внимание уделяется безопасности, чтобы никто не мог испортить работу огородников-любителей.
„В Мериметса, Мустйыэ и Хийу продолжаются подготовительные работы, уточняется проектирование и строительство“, – Арро рассказывает, какие части Путукавяйла будут разрабатываться далее.
„Меня также часто спрашивают, когда будет закончен Путукавяйл, но на самом деле о таких масштабных линейных парках этого сказать нельзя. Части пространства создаются поэтапно: одна часть уже готова, другая часть обретет комфортное решение только через несколько лет. Прогуливаясь по зеленым зонам Таллинна, стоит помнить, что мой дом – это не только моя квартира или дом. Мой дом – это весь город, и к зеленым зонам я отношусь как хороший хозяин“, – подчеркивает Арро необходимость бережно относиться ко всему, что уже создано, и видеть более широкую картину.
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