„Формуле-1“ угрожают таксисты. „Гран-при Нидерландов“ под угрозой

Движение могут заблокировать

Катализатором скандала стало решение муниципалитета Зандворта, в котором заявили — пропускной сертификат на территорию автодрома получат только резиденты и компании данного муниципалитета. Таксистов из других районов проинформировали, что в дни „Гран-при“ им будет запрещен въезд, то есть, по сути, запретили им работать. Естественно, водителям, уже предвкушавшим хорошие доходы (ожидается по 100 с лишним тысяч зрителей во все три дня уик-энда, и многие из них наверняка воспользуются услугами такси), все это очень не понравилось.

По сведениям нидерландских СМИ, особенно возмутились труженики руля из соседнего Харлема. Около 150 таксистов из этого города потребовали от муниципалитета и организаторов „Гран-при“ изменить дискриминационное, по их мнению, решение. В противном случае они угрожают принять жесткие меры: в виде публичных протестов и даже блокировки подъездов к трассе. Что может привести к настоящему транспортному коллапсу с самыми неприятными последствиями. Причем не только для болельщиков, но и для персонала команд. Ведь в теории протестующие могут заблокировать в том числе и движение большого количества грузовиков с оборудованием, что грозит сбоями в гоночном расписании вплоть до срыва „Гран-при“.

Да, такое развитие событий кажется не слишком вероятным, но разъяренных из-за упущенной выгоды таксистов никогда нельзя недооценивать. Конечно же, власти Зандворта могли бы не рисковать и пойти на компромисс, однако там, похоже, на ультиматумы реагировать не собираются. Как сообщил RacingNews365 представитель властей муниципалитета Вальтер Санс, никаких исключений для нерезидентов Зандворта не будет.

Один этап уже отменяли